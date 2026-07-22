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Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы

«Лаборатория Касперского» представила версию 4.6 своей SIEM-системы Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform для мониторинга и управления событиями безопасности. Обновление направлено на расширение функциональных возможностей, повышение удобства работы с платформой и улучшение интерфейса. В числе ключевых изменений — новый механизм доставки вендорского контента и возможность использовать внешние большие языковые модели, включая собственные LLM заказчика. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новая база знаний. В новой версии KUMA полностью переосмыслен механизм доставки вендорского контента (нормализаторов, правил корреляции и т.д.) пользователям. Хотя прежний механизм сохраняется для обеспечения обратной совместимости, основным инструментом становится новая база знаний. Она упрощает поиск и выбор подходящего вендорского контента под конкретные сценарии использования.

Доставка контента, связанного с актуальными киберугрозами, стала более оперативной. При публикации исследований и обнаружении новых атак пользователи KUMA получают уведомления о выходе специальных экстренных пакетов с правилами обнаружения и другими необходимыми ресурсами. Это позволяет быстрее внедрять защиту от новых угроз и своевременно использовать рекомендации, подготовленные экспертами «Лаборатории Касперского», например в разделе Threat Response на сайте Securelist.ru.

Возможность использовать другие языковые модели. В KUMA стало возможно подключить любую большую языковую модель (LLM) для анализа событий и помощи в расследовании, которая поддерживает OpenAI API, например GPT-4, Llama 3, GLM-5.2 и др. Модели могут быть развернуты как в инфраструктуре заказчика, так и в облаке. Это делает ИИ-сценарии доступными даже без передачи данных в сеть.

ИИ-создание Regex. Добавлена автоматическая генерация регулярных выражений для парсинга событий на основе примеров логов с помощью ИИ-ассистента Kaspersky Investigation & Response Assistant (KIRA).

Улучшен интерфейс. Появилось много усовершенствований в интерфейсе, в том числе темная тема.

Новые коннекторы. Добавилась поддержка протоколов SFTP и SMB, что облегчает возможность получать данные из файловых хранилищ. Теперь пользователи могут подключаться к произвольным СУБД через ODBC-драйверы.

«Сегодня для заказчиков важно, чтобы SIEM-система в том числе легко адаптировалась под их инфраструктуру и позволяла максимально быстро реагировать на новые угрозы. Именно поэтому в версии 4.6 мы сосредоточились на повышении удобства работы с платформой, ускорении доставки вендорского контента и расширении возможностей интеграции с внешними LLM. Одно из обновлений, которое точно оценят все пользователи KUMA, — это темная тема, знаем, что многие ждут эту функцию и рады представить ее», — сказал Илья Маркелов, руководитель направления развития единой корпоративной платформы «Лаборатории Касперского».

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