Ideco NGFW Novum прошел 189 функциональных проверок из 242 по актуальной методике в независимой лаборатории «Инфосистемы Джет»

Ideco NGFW Novum прошел 189 функциональных проверок из 242 по актуальной «Методике 3.0» в независимой лаборатории «Инфосистемы Джет» (ngfw.jet.su) — это наиболее полный результат среди решений, протестированных по этой методике. Кроме того, Ideco NGFW Novum стал единственным продуктом, прошедшим новый восьмичасовой стресс-тест на выносливость под предельной нагрузкой. Об этом CNews сообщил представитель Ideco.

Тестирование NGFW-решений проводит независимая лаборатория «Инфосистемы Джет» — все протоколы публикуются в открытом доступе на ngfw.jet.su. Проверки выполняются по единой «Методике 3.0»: актуальный набор включает 242 тест-кейса, охватывающих функциональность межсетевого экрана, систему предотвращения вторжений, VPN, аутентификацию, кластеризацию, управление и логирование. Помимо функциональных проверок методика включает нагрузочное тестирование при разном числе правил межсетевого экрана (от 200 до 10 тыс.) и новый восьмичасовой стресс-тест на выносливость под предельной нагрузкой.

Ideco NGFW Novum тестировался в сборке v21 в двух режимах работы на одном устройстве: классическом контексте (Classic) с полным набором функций и высокопроизводительном (VPP) на новом сетевом стеке VPP/DPDK. Все результаты засчитывались по единой рамке, одинаковой для всех участников тестирования.

По итогам проверок классический контекст Ideco NGFW Novum подтвердил 189 тест-кейсов из 242 — наиболее полное функциональное покрытие среди российских NGFW по результатам независимого тестирования. Высокопроизводительный контекст подтвердил 156 кейсов и быстро сокращает разрыв: в вышедшей в мае 2026 года версии 22 в нём закрыто ещё 23 тест-кейса, включая двухфакторную аутентификацию для VPN, SD-WAN и кластеризацию систем управления и логирования, а в версии 23 (август 2026) запланировано ещё 17, включая Site-to-Site VPN и QoS.

Восьмичасовой стресс-тест на выносливость под предельной нагрузкой — новый элемент «Методики 3.0». Из всех участников тестирования его прошёл только Ideco NGFW Novum: восемь часов непрерывной работы без отказов, с потерями в пределах нормы и стабильной пропускной способностью 7,22 Гбит/с. Устойчивость под длительной нагрузкой определяет поведение системы в реальной эксплуатации — именно этот сценарий ближе всего к условиям корпоративной сети.

При увеличении числа правил межсетевого экрана с 200 до 10 тыс. производительность Ideco NGFW Novum в высокопроизводительном режиме практически не меняется (c 7,5 до 7,3 Гбит/с). В корпоративной сети с тысячами правил Ideco NGFW Novum сохраняет заявленную пропускную способность.

Другие результаты тестирования:

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Готовность к импортозамещению. VPN-клиент Ideco поддерживает Astra Linux, «Ред ОС» и «Альт» — единственное из протестированных решений с такой поддержкой.

Подтверждённое выполнение дорожной карты. Функции, заявленные в протоколе предыдущего тестирования как запланированные, в актуальном протоколе подтверждены как реализованные: двухфакторная аутентификация для VPN, порталы, Netflow, выделенный сервер логирования, доработки кластеризации.

«По итогам тестирования Ideco NGFW Novum 21.13.206 зарекомендовало себя как стабильное решение, способное выдерживать 8-часовую пиковую нагрузку, сохраняя при этом пропускную способность на уровне около 7,5 Гбит/с при активации всех ключевых модулей безопасности — IPS, URL Filtration, App Control и Antivirus. Мы особо отмечаем стремительное развитие высокопроизводительного контекста: он даёт существенный прирост пропускной способности, однако на текущий момент уступает классическому по ряду функций — например, пока отсутствует поддержка IPsec, интеграция с Ideco Center. При этом вендор активно развивает VPP-контекст, и в следующих релизах планируется достижение эквивалентного функционала с последующей бесшовной миграцией. Продукт уверенно движется вперёд и уже сегодня может рассматриваться для обеспечения высокой пропускной способности и высокого уровня безопасности в крупных корпоративных сетях», — сказал Роман Зорин, инженер по информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».

«Результат независимого тестирования лаборатории «Инфосистемы Джет» — не разовое достижение, а итог многолетней работы и полной переработки архитектуры продукта Ideco NGFW Novum на новый сетевой стек. Именно это позволило не только показать самое полное функциональное покрытие среди российских решений, но и единственным выдержать восьмичасовой стресс-тест под предельной нагрузкой. Для нас это подтверждение зрелости продукта: Ideco NGFW Novum готов к эксплуатации в крупных корпоративных инфраструктурах», — отметил Дмитрий Хомутов, директор Ideco.