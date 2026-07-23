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Пользователи macOS чаще пользователей Windows сталкиваются с киберугрозами, но реже используют защитные решения

Хотя macOS традиционно считается одной из наиболее защищенных операционных систем, современные киберугрозы — от фишинга до мошеннических схем — способны затронуть пользователей любых платформ. При этом многое зависит не только от встроенных механизмов безопасности, но и от цифровых привычек самого человека. В ходе своего нового исследования «Лаборатория Касперского» выяснила, что пользователи macOS по всему миру чаще сообщали о столкновении с различными киберугрозами. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Цифровая жизнь: тренды, риски, возможности» проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в марте 2026 г. В нем приняли участие 7200 респондентов из 18 стран, включая Россию.

Так, за последний год с фишинговыми атаками столкнулись 12% владельцев устройств на macOS против 9% пользователей Windows, с мошенническими схемами, включая инвестиционные, — 16% против 13%, с нарушением конфиденциальности — 11% против 8%, с кражей личных данных — 12% против 7%.

Меры кибербезопасности. Пользователи Windows чаще придерживаются базовых правил цифровой гигиены и используют дополнительные средства защиты. Возможно, именно этим частично объясняется, что они реже становятся жертвами кибератак. Так, доля пользователей, которые не открывают подозрительные электронные письма или ссылки, значительно выше среди тех, кто пользуется Windows, чем среди тех, кто пользуется macOS, — 62% против 51%. Что касается защитных решений, их используют 42% пользователей Windows и только 35% пользователей macOS. Независимые тесты неоднократно показывали, что специализированные инструменты, которые дополняют встроенные механизмы безопасности macOS, обеспечивают надежную защиту.

Безопасность учетных данных и паролей. Пользователи Windows чаще пользователей macOS создают уникальные пароли для каждой учетной записи (38% против 35%), сложные пароли (52% против 45%) и используют двухфакторную или многофакторную аутентификацию (51% против 46%). Чтобы управлять паролями и безопасно хранить их, а также пользоваться функциями автозаполнения и синхронизации между устройствами, рекомендуется установить специальный менеджер паролей, в котором все учетные данные хранятся в зашифрованном виде. При этом не придется запоминать сотни комбинаций — достаточно помнить только один мастер-пароль.

«Многие по-прежнему считают, что macOS более безопасна, чем другие операционные системы — якобы потому, что ее пользовательская база меньше, и для злоумышленников она не представляет большой ценности. Еще одна причина — ее защищенность, ведь сама платформа включает множество надежных функций безопасности. Эта точка зрения не лишена оснований. Однако ландшафт киберугроз стремительно меняется, злоумышленники прибегают к фишингу и другим методам социальной инженерии, а также активно совершают атаки на цепочки поставок, что зачастую позволяет им в рамках одной вредоносной кампании наносить ущерб пользователям разных операционных систем. Более того, существует огромное количество семейств вредоносного ПО, ориентированного только на macOS. Поэтому на любом устройстве с подключением к интернету, независимо от того, на какой операционной системе оно работает, должна быть установлена защита от широкого спектра киберугроз», — сказал Сергей Пузан, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

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