Все сервисы «Яндекс 360» подтвердили соответствие международным стандартам ИБ

Все сервисы «Яндекс 360» получили сертификаты соответствия международному стандарту ISO/IEC 27001:2022 и его российскому аналогу — ГОСТ ИСО/МЭК 27001. Сертификаты подтверждают, что сервисы виртуального офиса соответствуют международным и национальным требованиям к системе управления информационной безопасностью. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс 360».

В этом году сертификацию прошли «Вики», «Формы», «Доски», «Документы», «Трекер» и умный ассистент «Алиса Про». Ранее сертификаты уже получили «Почта», «Диск», «Мессенджер», «Телемост» и «Календарь». Таким образом, на сегодняшний день требованиям ISO/IEC 27001:2022 и ГОСТ ИСО/МЭК 27001 соответствуют все сервисы «Яндекс 360».

Наличие таких сертификатов — обычное требование крупных корпоративных заказчиков. Оно ускоряет прохождение аудитов, сокращает документооборот при закупках и упрощает работу со службами безопасности клиентов.

«Для корпоративных клиентов безопасность давно стала важным критерием выбора цифровой платформы. Поэтому для нас важно не только обеспечивать высокий уровень защиты сервисов, но и подтверждать его независимой оценкой. Расширение области сертификации означает, что единые процессы информационной безопасности сегодня действуют уже для всех сервисов «Яндекс 360», – сказал директор по безопасности «Яндекс 360» Игорь Вербицкий.

Безопасность виртуального офиса «Яндекс 360» строится по принципу secure-by-design: требования к защите информации учитываются на всех этапах разработки и развития сервисов. Компания следует процессу безопасной разработки, применяет подход Zero Trust и регулярно проводит внутренние и внешние аудиты.

Чтобы обеспечить непрерывность работы, используется распределенная отказоустойчивая инфраструктура, а данные пользователей хранятся и передаются по защищенным каналам между собственными дата-центрами в России. В самих сервисах доступны инструменты для управления безопасностью организаций, включая многофакторную аутентификацию, аудит действий пользователей, интеграцию с корпоративными системами управления доступом, а также технологии защиты от спама, фишинга и вредоносных файлов.