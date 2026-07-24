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Система Multifactor получила аттестат о соответствии требованиям ФСТЭК России на облачную часть решения

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о том, что облачная часть системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor получила аттестат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и др. Это инструмент для 2FA-аутентификации пользователей при доступе к корпоративным ресурсам. Решение включено в реестр российского ПО под № 7046. По данным на 2025 г/, количество его пользователей превышает 700 тыс.

Аттестат соответствия ФСТЭК подтверждает, что информационная система отвечает государственным требованиям по информационной безопасности. Система многофакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor соответствует требованиям по защите информации для класса защищенности К1 и уровня защищенности персональных данных УЗ1, а также требованиям приказов ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 и № 21 от 18.02.2013.

Заказчики получили возможность использовать Multifactor как единое решение для защиты доступа в распределенной инфраструктуре. Система состоит из облачной и клиентской частей. Облачная часть имеет аттестат соответствия и включает сертифицированную версию облака, а клиентская включает адаптеры и мобильное приложение из сертифицированного состава решения. В результате гибридная версия Multifactor отвечает четвертому уровню доверия и подходит для внедрения в государственных организациях, предъявляющих максимальные требования к безопасности.

«Для нас получение аттестата соответствия на облачную часть — важный шаг в развитии гибридной версии продукта. Новый статус подтверждает зрелость архитектуры Multifactor. Теперь заказчики получают единое решение, в котором защищен и аттестован весь контур — и инфраструктура внутри периметра, и облачная часть, которая размещается в ЦОДах. Это делает продукт удобнее для внедрения в современных ИТ-средах, где особенно важны безопасность, технологичность и простота эксплуатации», — сказал Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».

Ранее компания стала лицензиатом ФСТЭК России на осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации, а также получила сертификат ФСТЭК, подтверждающий, что Multifactor прошла необходимые проверочные процедуры и соответствует действующим стандартам и требованиям. В дальнейшем компания «Мультифактор» планирует продолжать обновления аттестованной части вместе с обновлением сертифицированной версии.

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