Получен новый сертификат ФСБ России на защищенный флеш-накопитель Aladdin CryptoFlash

Компания «Аладдин» сообщает о получении нового сертификата ФСБ России № СФ/124-5574 на СКЗИ Aladdin CryptoFlash, защищенный флеш-накопитель со встроенным аппаратным шифрованием данных. Срок действия нового сертификата – до 16 июля 2029 г. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Новый сертификат выдан с учётом новых функций в Aladdin CryptoFlash: добавлены «Ред ОС» 7.3 и 8, «Альт 8 СП», рабочая станция, «Альт Рабочая станция» 10, а также ОС «Московской электронной школы» в список поддерживаемых операционных систем семейства Linux; увеличена скорость чтения/записи до 11 МБ/с; улучшен графический интерфейс.

Сертификат подтверждает, что СКЗИ Aladdin CryptoFlash соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ по классам KC1/KC2, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. При этом сертификат ФСБ России № СФ/124-5342 от 15 декабря 2025 г. на Aladdin CryptoFlash сроком до 15 декабря 2028 г. остается без изменений и продолжает свок действие.

Aladdin CryptoFlash – защищкнный USB флеш-накопитель со встроенным аппаратным шифрованием данных (российский алгоритм «Магма»). Продукт предназначен для безопасного хранения и переноса данных, включая информацию ограниченного распространения (служебной тайны, конфиденциальной информации с отметкой ДСП). Aladdin CryptoFlash относится к классу устройств Clientless и обеспечивает возможность работы с ним без установки на компьютер какого-либо дополнительно программного обеспечения. Аппаратно реализованный в устройстве алгоритм шифрования «Магма» показывает достаточно высокую скорость работы — 11 Мб/с.