Запатентован обновленный дизайн графического интерфейса пользователя InfoWatch Vision

ГК InfoWatch продолжает выстраивать комплексную политику защиты интеллектуальной собственности: первый патент на промышленный образец получен для обновленного графического интерфейса пользователя InfoWatch Vision. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Системный подход ГК InfoWatch к вопросу защиты интеллектуальной собственности заключается в охране каждого ее объекта в разных правовых режимах. Произведения науки защищают общую концепцию технологии, изобретения — техническую архитектуру решения, товарные знаки охраняют уникальные бренды. Уникальный дизайн графического интерфейса программного продукта InfoWatch Vision получил защиту как промышленный образец.

InfoWatch Vision — это BI-система для анализа событий DLP, которая при помощи визуализации в виде графа связей и статистики позволяет визуализировать аналитику информационных потоков в режиме реального времени для выявления потенциальных внутренних нарушителей информационной безопасности и проведения детальных расследований. Продукт вышел на рынок в 2016 г. и является востребованным решением в области ИБ, которое существенно облегчает работу ИБ-специалистов и мониторинг событий.

Объем правовой охраны по этому патенту охватывает весь обновленный дизайн графического интерфейса, его особенности, структуру, цветовую гамму, отрисовку уникальных объектов данного графического интерфейса, за создание которых полностью отвечала команда продуктовых дизайнеров ГК InfoWatch.

«В современных высококонкурентных условиях рынка развитие продукта уже не может быть отделено от его юридической защиты. Ответственное отношение компании-разработчика к уникальным особенностям своего продукта — это в первую очередь демонстрация его готовности предлагать рынку высокотехнологичные решения. Графический интерфейс InfoWatch Vision является именно таким уникальным решением, которое необходимо защищать», — отметил ведущий менеджер по развитию продуктов Дмитрий Прокопенко.

Патентование объектов внешнего вида (дизайна) изделий набирает обороты в Российской Федерации, что связано — прежде всего — с увеличением доли уникальности в данных объектах и необходимостью их защиты.

«С развитием ИТ-сферы увеличивается количество сайтов с интерфейсом, копирующим уникальные и известные дизайны. Таким образом, защита промышленных образцов сейчас становится не просто трендом, а насущной необходимостью защиты российских объектов промышленной собственности. Появление в портфеле компании таких нематериальных активов усиливает юридическую защиту объектов интеллектуальной собственности от недобросовестных участников рынка», — сказала главный юрист ГК InfoWatch и патентный поверенный Екатерина Антонова.