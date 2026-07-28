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Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с UEM-системой «Ринго»

Компании SafeTech Lab и «Ринго» подтвердили совместимость своих продуктов: SafeTech CA - кроссплатформенного сервиса для выпуска и управления технологическими сертификатами всех компонентов ИТ-инфраструктуры и Ринго - UEM-системы для централизованного управления компьютерами и мобильными устройствами. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Lab.

В ходе испытаний были проверены передача запросов из системы Ринго на выпуск сертификатов в SafeTech CA, получение выпущенных сертификатов и их последующая установка на управляемые устройства. Тестирование подтвердило корректную совместную работу решений во всех сценариях и возможность использования сертификатов для аутентификации устройств при доступе к корпоративным ресурсам.

Интеграция продуктов особенно актуальна для организаций, внедряющих отечественные решения в рамках импортозамещения и выстраивающих единую доверенную инфраструктуру. Использование Ринго совместно с SafeTech CA позволяет автоматизировать процессы управления устройствами и сертификатами, сохраняя высокий уровень безопасности и соответствие корпоративным требованиям.

«Интеграция SafeTech CA с UEM-системой Ринго закрывает один из самых актуальных вопросов для ИТ-администраторов - управление сертификатами на сотнях и тысячах корпоративных устройств. Теперь выпуск, доставка и обновление сертификатов полностью автоматизированы, что не только ускоряет процессы, но и минимизирует риски безопасности, связанные с человеческим фактором», - сказал Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

«Развитие рынка российского программного обеспечения невозможно без формирования полноценной экосистемы совместимых решений. Интеграция Ринго с SafeTech CA позволяет корпоративным заказчикам выстраивать безопасную и технологически целостную инфраструктуру управления устройствами на базе отечественных продуктов», - отметил Сергей Смелов, руководитель отдела продаж компании «Ринго».

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