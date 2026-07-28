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Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с СУБД Tantor Postgres

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и SafeTech Lab подтвердили совместимость СУБД Tantor Postgres и корпоративного центра сертификации SafeTech CA. В ходе совместных испытаний специалисты проверили корректную совместную работу продуктов в функциональных и нагрузочных сценариях. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

В рамках программы тестирования была проверена корректность взаимодействия SafeTech CA с СУБД Tantor Postgres 17 в редакции Basic Edition на этапах развертывания, миграции схемы данных, запуска сервисов, выполнения операций чтения и записи, выпуска сертификатов, а также при работе под высокой нагрузкой. Во время нагрузочных испытаний SafeTech CA успешно выпустил 65537 сертификатов без единой ошибки. Средняя производительность достигла 170 сертификатов в секунду, при этом все сервисы функционировали в штатном режиме.

Решения могут использоваться совместно при построении корпоративных ИТ-ландшафтов, где предъявляются повышенные требования к надежности хранения данных, производительности и безопасности инфраструктуры открытых ключей.

СУБД Tantor Postgres в редакции Basic Edition — система управления базами данных на основе PostgreSQL, разработанная компанией «Тантор Лабс» для корпоративных информационных систем. Продукт включает дополнительные возможности по сравнению с PostgreSQL, поставляется с технической поддержкой разработчика и предназначен для проектов, где требуются высокая надежность, производительность и долгосрочное сопровождение.

SafeTech CA — cовременный корпоративный центр сертификации, который полноценно заменяет Microsoft CA в Windows-инфраструктурах, а также эффективно управляет жизненным циклом технологических сертификатов для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта.

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«Современная корпоративная инфраструктура предъявляет высокие требования не только к функциональности программного обеспечения, но и к надежности технологического стека, на котором оно построено. Совместные испытания подтвердили, что SafeTech CA стабильно работает на базе Tantor Basic как при выполнении повседневных операций, так и при интенсивной нагрузке. Для наших заказчиков это означает возможность строить критически важные сервисы на полностью совместимых отечественных решениях», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Для центра сертификации СУБД является одним из ключевых компонентов, напрямую влияющих на надежность и производительность всей PKI-инфраструктуры. В ходе совместных испытаний Tantor Basic продемонстрировала стабильную работу и высокую производительность, полностью подтвердив готовность к эксплуатации вместе с SafeTech CA. Полученный сертификат совместимости дает нашим заказчикам дополнительную уверенность при выборе импортонезависимой технологической платформы для построения корпоративной инфраструктуры открытых ключей», — отметил Александр Санин, генеральный директор SafeTech Lab.

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