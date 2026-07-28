Отгрузки PT NGFW в первом полугодии 2026 г. превысили результаты по продукту за весь 2025 год

«ТризТех» представил результаты первого полугодия 2026 г., консолидированные в отчетности «Группы Позитив». Объем отгрузок PT NGFW за первые шесть месяцев 2026 г. уже превысил показатели продукта за весь 2025 г., в том числе за счет заключения ряда крупных сделок. Об этом CNews сообщили представители компании «ТризТех».

Количество заказчиков за первое полугодие 2026 г. выросло в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. и составило более 130 клиентов. За отчетный период количество отгруженных устройств составило около 500.

Крупнейшая сделка в истории «Группы Позитив», заключенная в первом полугодии 2026 г., была связана с поставкой PT NGFW. Этот же продукт стал основой крупнейшей международной сделки Positive Technologies по состоянию на конец отчетного периода.

«Объем отгрузок PT NGFW за первые шесть месяцев уже превысил результат всего прошлого года, а по сравнению с первым полугодием 2025 г. вырос на порядок. Еще год назад рынок воспринимал PT NGFW как новый продукт, которому предстояло доказать свою конкурентоспособность. Сегодня крупнейшие российские компании выбирают его для защиты своей сетевой инфраструктуры. Динамика первого полугодия вселяет в нас оптимизм и дает надежду на то, что по итогам 2026 года мы будем бороться за первые строчки среди российских вендоров NGFW по объему отгрузок», – сказал Денис Кораблев, генеральный директор компании «ТризТех».

Растущий спрос на PT NGFW был обеспечен за счет сразу двух факторов. Продукт продолжает замещать крупные западные решения, которые ранее использовались в инфраструктуре российских компаний. Кроме того, PT NGFW все чаще становится частью проектов по созданию сетевой защиты с нуля, а также приходит на замену российским решениям, внедренным после 2022 г.