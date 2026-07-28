«СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

«СКБ Контур» и 2ГИС договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Партнерство будет направлено на развитие цифровой безопасности продуктов и сервисов компаний. Особое внимание в рамках данного партнерства стороны уделяют предупреждению, противодействию и оперативному реагированию на актуальные вызовы и киберриски в современном цифровом мире. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Помимо этого, сотрудничество предусматривает изучение и тестирование новых бизнес-направлений и продуктовых решений в области кибербезопасности. Подписи под документом поставили директор по развитию «СКБ Контур» Илья Бублик и директор по кибербезопасности 2ГИС Максим Фомичев.

Илья Бублик, директор по развитию «СКБ Контур»: «Защита данных сегодня — это не просто техническая задача, а фундамент доверия между бизнесом и клиентами. Сотрудничество с 2ГИС позволит нам объединить уникальную экспертизу в области цифровых сервисов и безопасности, развивать решения, позволяющие блокировать угрозы и прогнозировать их возникновение».

Максим Фомичев, директор по кибербезопасности 2ГИС: «Уже более четверти века 2ГИС помогает ориентироваться в городах, выбирать компании, места и маршруты. Спектр возможностей геосервиса и его аудитория растут — мы всегда заботимся о том, чтобы этот рост был поддержан развитием цифровой инфраструктуры, которая позволяет пользователям и компаниям иметь простой и надежный доступ к функциям сервиса из любой точки. В сотрудничестве с партнером мы планируем дополнительно совершенствовать внутреннюю цифровую инфраструктуру сервиса, которая помогает сотрудникам комфортно работать с большими данными».