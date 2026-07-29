Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Новосибирские дети смогут нажать кнопку SOS на смартфоне

МТС рассказала о новых способах экстренной связи для детей в случае опасности, когда взрослых нет рядом. «SOS-кнопка» в виде виджета на экране телефона будет доступна ребенку для отправки геолокации и сигнала о помощи значимым взрослым: родители мгновенно получат сообщение с просьбой о помощи и координатами ребенка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

SOS-кнопка подключается бесплатно и устанавливается на главный экран телефона через официальное приложение оператора. Местоположение ребенка будет отображается в разделе «Гео». Экстренная связь актуальна, если ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. Решение стало новым элементом системы защиты детей наряду со спам-фильтрами, нежелательными звонками и вредоносной рекламы на базе ИИ-алгоритмов.

Еще одна полезная функция «Всегда на связи» исключает риск полной финансовой блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Вместо стандартной блокировки ребенок получает буферный период на 30 дней: в это время ему доступны несколько звонков и SMS на номера участников Семейной группы. Как только баланс становится нулевым, родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет.

«По данным наших исследований, для родителей ключевой потребностью стала возможность оставаться на связи с ребенком — в том числе в экстренных ситуациях — и при этом не переживать о балансе. Не менее важна и защита детей в цифровой среде: значительная часть родителей выделяет необходимость фильтрации контента. Мы стремимся предложить максимально удобные и понятные инструменты для связи ребенка и родителя — и при этом уменьшить повседневную нагрузку на семью: ряд функций по обеспечению безопасности берет на себя оператор», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

У Ozon втрое взлетели цены на страховку от атак БПЛА

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще