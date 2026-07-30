Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный»

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» сообщил о том, что вводит обязательную двухфакторную аутентификацию (2FA) для компаний, работающих на облачных тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». После активации требования каждый сотрудник портала будет подтверждать вход вторым фактором — одноразовым кодом или push-уведомлением.

Двухфакторная аутентификация — общепризнанный стандарт защиты доступа к онлайн-сервисам и корпоративным системам. Помимо логина и пароля, система запрашивает подтверждение, которым владеет только сам пользователь. 2FA закрывает самый частый сценарий взломакомпрометацию учетных данных.

Появление обязательной 2FA стало продолжением июльского обновления, в котором список способов подтверждения входа пополнился электронной почтой. Изменение расширило выбор каналов подтверждения и позволило включить защиту на всех сотрудников без исключения.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

Пользователя доступны три способа для подтверждения входа: push-уведомление в мобильном приложении «Битрикс24» — подтверждение входа одной кнопкой, ничего вводить не нужно; SMS — код приходит обычным сообщением, отдельное приложение не требуется; электронная почтаодноразовый код приходит письмом. Подходит сотрудникам без рабочего смартфона и как запасной способ.

После включения обязательной 2FA у сотрудников будет 14 дней на включение второго фактора. Изменения затронут пользователей облачной версии «Битрикс24», использующих тарифы «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

У Ozon втрое взлетели цены на страховку от атак БПЛА

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще