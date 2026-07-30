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Дети Тюмени смогут оповестить родителей об опасности с помощью SOS-кнопки МТС

МТС объявила о запуске новых бесплатных решений для абонентов в области детской безопасности, которые помогут в ситуациях, когда родителей нет рядом. Ребенок сможет отправить свою геолокацию взрослым с помощью кнопки-виджета на экране смартфона, в том числе и при отрицательном балансе телефона.

Исследование МТС показало, что при выборе детского тарифа родители чаще всего обращают внимание на наличие возможности оставаться на связи с ребенком, не беспокоясь о состоянии баланса — ключевой потребностью такую опцию назвали 56% опрошенных. При этом около 26% и 19% родителей отметили важность фильтрации контента и доступную цену на тариф. Исходя из данных исследования, компания разработала и запустила новые решения, которые позволят родителям связаться с ребенком при любых обстоятельствах.

Так, например, SOS-кнопка позволяет ребенку одним нажатием отправить родителю геолокацию и уведомление с просьбой связаться. Функция особенно актуальна в ситуациях, когда ребенок потерялся, столкнулся с угрозой, буллингом или мошенниками. В таких случаях экстренная связь может быть критически важной.

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Еще она бесплатная функция – «Всегда на связи» исключает риск полной финансовой блокировки при нулевом или отрицательном балансе. Как только баланс становится нулевым, родитель получает уведомление о необходимости пополнить счет. Если баланс не пополнен в течение 30 дней, наступает стандартная блокировка. Также услуга работает в 12 популярных у российских туристов странах: Турции, Казахстане, Китае, Грузии, Армении, ОАЭ, Египте, Германии, Таиланде, Италии, Испании и Франции.

«Мы продолжаем расширять безопасное цифровое пространство для детей. Видим запрос от семей на простые и надежные решения, поэтому разработали новые элементы в системе комплексной защиты детей. В нее также входит многоступенчатая защита от спама, мошенничества в звонках и вредоносной рекламы, а также сервис «Безопасный интернет» на базе умных ИИ-фильтров, обеспечивающих безопасность ребёнка в интернете в режиме реального времени», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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