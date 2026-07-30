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Servicepipe добавила защиту данных между DNS-серверами с помощью криптографии TSIG

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, обновила сервис Secure DNS Hosting, добавив поддержку криптографического протокола TSIG. Новая функция гарантирует целостность и подлинность DNS-данных. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Для бесперебойной работы сайтов компании используют систему из основного и резервных DNS-серверов, которые постоянно синхронизируются друг с другом. Момент передачи данных между ними уязвим: злоумышленники могут перехватить трафик и незаметно подменить DNS-записи. Из-за этого пользователи вместо оригинального сайта компании будут попадать на фишинговый ресурс.

Внедрение протокола TSIG полностью исключает подобные сценарии. Механизм использует криптографические ключи, которые есть только у серверов-участников обмена. Теперь при каждом обновлении резервный сервер не просто скачивает данные, а проверяет их цифровую подпись. Это дает две гарантии: пакет пришел от настоящего сервера, и по пути в него не внедрили вредоносные записи. Если подпись не совпадает, система блокирует передачу.

«Служебный обмен данными при синхронизации DNS-зон часто остается без должного внимания. Для злоумышленников это классический вектор атаки, — сказала продукт-менеджер Servicepipe Светлана Пахалуева. — Протокол TSIG полностью закрывает эту уязвимость. Мы реализовали настройку так, чтобы клиенты могли включить криптографическую защиту с помощью двух запросов к API и быть уверенными в безопасности своей маршрутизации».

Функция уже доступна всем клиентам Secure DNS Hosting. Настроить TSIG можно через REST API: для этого нужно создать ключ аутентификации и привязать его к IP-адресам своих резервных серверов.

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