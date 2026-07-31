Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Дальний Восток сохраняет четвертое место среди регионов России по числу DDoS-атак

Компания RED Security, входящая в группу МТС, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, представила итоги исследования киберугроз в отношении Дальнего Востока. В первом полугодии 2026 г. организации Дальневосточного федерального округа подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. Здесь было отражено около 10% всех подобных атак в российских регионах, благодаря чему ДВФО сохранил четвертое место среди федеральных округов по данному показателю. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно злоумышленники атаковали организации во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Чаще всего целями DDoS-кампаний становились компании из сфер информационных технологий, телекоммуникаций и здравоохранения. ИТ и телеком – это классическая мишень хакеров из-за того, что потенциальная остановка в оказании этих сервисов может затронуть большое количество граждан. Также специалисты RED Security впервые в регионе зафиксировали повышенную хакерскую активность в отношении предприятий авиационной отрасли.

Чаще всего Дальний Восток атаковали в апреле и мае. На эти месяцы пришлось почти 40% от общего числа инцидентов за полугодие. По мнению аналитиков RED Security Anti-DDoS, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить DDoS-атаки к важным государственным праздникам России, таким как День Победы.

Одновременно с количеством атак выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов и велась в отношении оператора связи.

DDoS (Distributed Denial of Service – распределенная атака типа «отказ в обслуживании») – это атака, направленная на то, чтобы нарушить или вывести из строя работу информационных систем, сервисов и веб-сайтов компаний, сделав их недоступными для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

«Дальний Восток остается одним из наиболее активно развивающихся регионов страны: здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется цифровизация бизнеса и государственных сервисов, растет значение транспортно-логистических и телекоммуникационных узлов. Все это делает местные организации все более привлекательными целями для злоумышленников. При этом мы видим не только большое количество атак, но и рост их средней мощности. Это свидетельствует о том, что злоумышленники все чаще используют более производительные ботнеты и стремятся максимально быстро нарушить доступность цифровых сервисов. В таких условиях компаниям важно заранее обеспечить защиту критически важных ресурсов и регулярно проверять ее готовность к отражению масштабных атак», – отметил Михаил Горшилин, руководитель направления управляемыхсервисов кибербезопасности компании RED Security.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Китайская хакерская группировка атакует Россию и Индию с использованием нового бэкдора

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

У Ozon втрое взлетели цены на страховку от атак БПЛА

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще