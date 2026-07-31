EvaTeam получила лицензии ФСТЭК России в области защиты конфиденциальной информации

Компания EvaTeam, российский разработчик решений для управления цифровыми проектами, объявила о получении двух бессрочных лицензий Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Они предоставлены на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, а также на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.

Решение принято по результатам оценки, проведенной комиссией ФСТЭК России. В ходе проверки EvaTeam подтвердила возможность выполнять лицензионные требования по обоим направлениям деятельности.

Первая лицензия позволяет компании проектировать информационные системы и помещения в защищенном исполнении, контролировать защищенность конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и модификации, а также выполнять установку, наладку, испытания и ремонт программных и программно-технических средств защиты.

Вторая лицензия дает EvaTeam право разрабатывать и производить программные и программно-технические средства защиты информации, защищенные средства обработки данных и средства контроля защищенности информационных систем.

«Получение лицензий подтверждает, что в EvaTeam сформированы необходимые процессы, инфраструктура и компетенции для работы с конфиденциальной информацией в соответствии с требованиями регулятора. Для нас выполнение лицензионных требований является частью системной работы по развитию защищенных решений для крупных корпоративных и государственных заказчиков», — отметил руководитель отдела по информационной безопасности EvaTeam Андрей Кокурин.

Для подготовки к лицензированию компания обновила инфраструктуру и внутренние процессы работы с конфиденциальной информацией. Были реализованы дополнительные меры защиты от утечек по техническим каналам, внедрены системы контроля доступа и видеонаблюдения, подготовлена специализированная рабочая среда.

Комиссия ФСТЭК России оценила представленные документы, организационные меры, инфраструктуру и готовность специалистов компании выполнять заявленные виды работ. По результатам проверки EvaTeam подтвердила соответствие установленным лицензионным требованиям. Лицензии предоставлены бессрочно.

Получение лицензий расширяет возможности EvaTeam при реализации проектов для крупных компаний, государственных организаций и предприятий, работающих с конфиденциальной информацией.

Лицензирование становится основой для следующего этапа – сертификации отдельных решений EvaTeam по требованиям безопасности информации.