«Хэдхантер» и WMX объединяют усилия для защиты пользователей платформы hh.ru

WMX, российский ИБ-вендор решений по защите веб-приложений, микросервисов и API, и «Хэдхантер», платформа онлайн-рекрутинга в России, заключили меморандум о технологическом партнерстве. Его цель — повышение устойчивости онлайн-сервиса к веб-атакам и создание безопасной цифровой среды для миллионов соискателей и работодателей. Об этом CNews сообщили представители WMX.

Компании сотрудничают в области обеспечения безопасности платформы hh.ru не первый год. В частности, для защиты ресурса уже используется межсетевой экран для защиты веб-приложений от кибератак WMX ПроWAF. Он защищает основной сайт компании, его версии в разных странах, а также внутрикорпоративные ресурсы. Решение позволяет блокировать как массовые, так и сложные целевые веб-атаки, предотвращать утечки данных в веб-трафике и эксплуатацию уязвимостей.

В рамках меморандума планируется расширить перечень услуг для защиты веб-приложений и API, а также сосредоточиться на обмене экспертизой и практическими кейсами по выявлению и предотвращению веб-угроз.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждая карьера начиналась в безопасной цифровой среде, поэтому для защиты наших веб-ресурсов мы выбирали ИБ-партнера, обладающего экспертностью и опытом в части выявления веб-угроз. Помимо точности детектирования для нас была важна гарантия доступности нашего ресурса даже при высоких нагрузках и отсутствие деградации трафика при фильтрации. При тестировании ПроWAF выдерживал нагрузки до 100 тыс. RPS», – отметил руководитель кибербезопасности «Хэдхантера» Михаил Щербаков.

«Ценность партнерства между ИБ-вендором и заказчиком заключается не только в применении технологий защиты на конкретной инфраструктуре, но и в совместной экспертизе. Взгляд на кибератаки с точки зрения бизнеса значительно упрощает для ИБ-специалистов процессы приоритизации угроз, определения наиболее актуальных векторов атак и разработки методик для сокращения ложноположительных срабатываний. Обмен опытом позволяет быстрее выявлять новые тактики злоумышленников и совершенствовать защиту. Для заказчика это означает более высокий уровень безопасности и надежности сервиса, а для вендора — постоянное развитие продукта и опережение угроз», – сказала коммерческий директор WMX Ольга Мурзина.