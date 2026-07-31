«Кросс Скай Технолоджис»: бизнес наращивает спрос на услуги по управлению антидрон-системами

Компании, которые приобрели системы подавления БПЛА для защиты своей физической инфраструктуры, стали чаще запрашивать услуги по управлению системами или обучению персонала для этих целей. Анализ компании «Кросс Скай Технолоджис», российского производителя ПО и оборудования для противодействия беспилотникам, показывает, что в первом полугодии 2026 г. в 90% запросов компании также интересовали услуги по внешнему управлению антидрон-системами и обучению специалистов. Об этом CNews сообщил представитель «Кросс Скай Технолоджис».

При этом, указывают в компании, за аналогичный период 2025 г. только в 60% случаев заказчики запрашивали услуги, связанные с управлением антидрон-системами. Эксперты связывают рост спроса с увеличением числа компаний, эксплуатирующих решения для противодействия беспилотникам – потребность в операторах растет и заставляет бизнес искать способы не просто развернуть систему, но и наладить управление.

Специалисты «Кросс Скай Технолоджис» подчеркивают, что запросы на внешнее управление встречаются в два раза чаще по сравнению с запросами на обучение персонала. Как отмечают аналитики, компании боятся, что обученные специалисты могут уйти и организация останется без компетенций по управлению антидрон-системами. Привлечение внешних специалистов рассматривается как более надежное в текущей ситуации.

«Поставить антидрон-систему – это лишь половина дела. Даже при условии высокой автоматизации ей необходим оператор – человек, который понимает каждый сигнал системы, знает, как ее настроить, как ей управлять. При этом количество таких специалистов ограничено - популярность этой профессии в гражданском направлении на сегодняшний день невелика. Поэтому бизнес ищет способы получить необходимые компетенции за счет привлечения подрядчиков для управления или обучения персонала», – сказал Дмитрий Щербаков, заместитель генерального директора «Кросс Скай Технолоджис».