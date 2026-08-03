Каждая пятая ресторанная сеть столкнулась с атакой на подключенное оборудование

Эксперты компании «Информзащита» выявили рост атак на подключенное кухонное и инженерное оборудование: на конец июля 2026 г. около 24% ресторанных сетей столкнулась с атакой на кухонное оборудование или другие подключенные устройства. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита».

Автоматизированное оборудование сейчас используют 38% ресторанных сетей, при этом 52% планируют внедрить его в течение ближайших 12 месяцев. Доля организаций, намеренных расширять автоматизацию, на 14 процентных пунктов превышает текущий уровень использования таких систем. Одновременно 54% сетей уже эксплуатируют от 26 до 99 IoT-устройств в каждой точке. Если сеть использует единый контроллер или облачный сервис управления, компрометация одной учетной записи подрядчика позволяет воздействовать на оборудование сразу в десятках точек.

Точкой входа становятся не сами устройства, а их интеграции с POS-системами, облачными сервисами и удаленным доступом подрядчиков. Современные холодильные установки, печи, фритюрницы, камеры наблюдения, цифровые меню, климатические системы и киоски самообслуживания подключаются к локальной сети, облачным сервисам и платформам технического обслуживания. Подрядчики получают удаленный доступ для диагностики, установки обновлений и изменения настроек. Эти подключения нередко работают через постоянно активные учетные записи, стандартные пароли или программное обеспечение, которое годами не обновляется. На практике атака выполняется через веб-интерфейсы, API или сервисные VPN-доступы к оборудованию. Достаточно получить доступ к контроллеру или управляющему серверу, чтобы изменить температурный режим, остановить оборудование, заблокировать панель управления либо использовать устройство как промежуточный узел для продвижения по сети.

Рестораны сознательно откладывают обновления, потому что даже кратковременный простой в часы пик напрямую снижает выручку. Около 78% руководителей ресторанных сетей признавали, что откладывали установку исправлений безопасности, чтобы не прерывать работу. Для 28% такая практика стала регулярной, а обновление по графику независимо от операционной нагрузки сохраняют только 22% организаций. В 44% компаний сотрудники ставят скорость обслуживания и клиентский опыт выше строгого соблюдения требований ИБ. Еще 44% не могут вывести из эксплуатации кассовые терминалы, киоски и другие клиентские системы на время установки патчей. В результате оборудование месяцами работает с известными уязвимостями, потому что остановка даже на 10-15 минут в пиковое время считается недопустимой. Поэтому атаки часто запускаются в часы пик (обед, вечер), когда персонал перегружен и игнорирует аномалии

В большинстве случаев начальная точка атаки – сотрудники или подрядчики с доступом к системам. В 36% сетей сотрудники получали фишинговые письма и сообщения, направленные на хищение учетных данных. В 30% случаев злоумышленники использовали сгенерированные голосовые или видеосообщения от имени руководителей, а в 22% выдавали себя за корпоративную ИТ-поддержку, чтобы получить доступ к POS-системам или убедить сотрудника обойти многофакторную аутентификацию. Через сторонние платформы и интеграции данные утекли у 28% организаций, еще 22% зафиксировали рост попыток подстановки учетных данных. Компрометация критического подрядчика привела к полному отключению систем у 18% сетей. Подмена QR-кодов и информационных материалов с перенаправлением на фишинговые ресурсы была обнаружена в 26% компаний. После компрометации учетных данных злоумышленники используют легитимный доступ для перехода к управлению оборудованием. Показатели пересекаются и не образуют единого распределения: одна атака может одновременно включать фишинг, компрометацию подрядчика, захват учетной записи и последующее воздействие на подключенное оборудование.

Централизованные политики безопасности не отражают реальную ситуацию на объектах, где доступы и настройки меняются локально. Только 14% сетей располагают штатными специалистами по безопасности непосредственно на объектах. На практике это означает, что доступ к системам часто распределен между управляющими и подрядчиками без единого контроля и журналирования. В остальных случаях ответственность делят центральная ИТ-служба, франчайзи, управляющие, технические подрядчики и внешние поставщики. У 38% организаций меры защиты и уровень зрелости различаются от точки к точке, а 28% не имеют централизованной видимости состояния безопасности в реальном времени. Часть компаний проводит периодические ручные проверки, которые дают снимок конфигурации на конкретный момент, но не позволяют выявлять изменения между аудитами. Дополнительный риск создает зависимость от поставщиков: 62% ресторанных сетей работают как минимум с шестью внешними подрядчиками на каждом объекте, а 14% используют услуги одиннадцати и более компаний. У каждого поставщика могут быть собственные средства удаленного доступа, учетные записи и требования к обновлению оборудования.

Основной ущерб связан с операционными потерями, так как даже кратковременное изменение температуры в холодильниках может привести к незаметной порче продуктов и последующим списаниям, вмешательство в вентиляцию и температурные режимы может привести к приостановке работы помещения, а блокировка кухонных линий нарушает выполнение заказов. Уже 18% ресторанных сетей связывали киберинциденты с потерями товарных запасов или сбоями поставок. У 48% атаки вызвали снижение выручки из-за простоев, пропущенных заказов и задержек обслуживания, а 38% были вынуждены переводить сотрудников на ручные процессы. Для 68% организаций час недоступности кассовых систем, платформ заказов или API доставки в период пиковой нагрузки означает потери более $1 тыс. У 38% ущерб превышает $2,5 тыс. в час, а 10% сетей после кибератаки временно или окончательно закрывали как минимум одну точку.

Без включения IoT и инженерных систем в мониторинг и контроль доступа компания фактически не видит значительную часть своей атакуемой поверхности. Компании необходимо провести инвентаризацию подключенного оборудования, зафиксировать владельцев устройств, версии прошивок, сетевые интерфейсы, сервисные учетные записи и используемые каналы удаленного доступа. Кухонные, климатические и платежные системы нужно разделить на изолированные сетевые сегменты, запретив прямое взаимодействие между ними без контролируемых шлюзов. Доступ подрядчиков должен предоставляться на ограниченное время с многофакторной аутентификацией, индивидуальными учетными записями и записью административных сессий. Для оборудования требуется отдельный регламент обновлений с согласованными технологическими окнами, а невозможность оперативно установить патч должна компенсироваться фильтрацией трафика и контролем допустимых команд. Мониторинг необходимо дополнить сценариями выявления нетипичных изменений температуры, режимов работы, конфигурации и сетевой активности. Планы реагирования должны предусматривать безопасное отключение автоматизации, переход на ручное управление, проверку пищевой безопасности и восстановление из доверенной конфигурации. Такой подход позволяет защищать не только данные и платежи, но и производственный процесс, от которого напрямую зависят непрерывность обслуживания и безопасность посетителей. В противном случае даже компрометация одного подрядчика может масштабироваться на всю сеть через единые каналы управления оборудованием.