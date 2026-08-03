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Новая версия MaxPatrol 360 расширила возможности автоматизации за счет интеграций с внешними системами

Positive Technologies представила обновление единого центра управления расследованиями и операционной работой SOC — MaxPatrol 360 2026.2. Новая версия продукта делает автоматизацию рутинных действий более гибкой, в первую очередь — за счет появления новой подсистемы интеграций. Теперь сотрудники подразделений ИБ могут подключать к MaxPatrol 360 внешние системы и использовать их функции в сценариях работы с инцидентами. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

MaxPatrol 360 дает возможность унифицировать подходы к реагированию на инциденты информационной безопасности и согласовывать работу подразделений ИБ и IT, специалисты которых, как правило, уже пользуются определенным набором решений и выстроили рабочие процессы с их применением. Подсистема интеграций MaxPatrol 360 позволяет включить уже используемые решения в единые процессы расследования и реагирования. Разработчики могут создавать интеграции, обеспечивающие двусторонний обмен данными между MaxPatrol 360 и другими компонентами инфраструктуры. Действия, доступные в интеграции можно включать в сценарии, чтобы автоматически запускать реагирование или отправлять уведомления сотрудникам.

В новой версии MaxPatrol 360 можно быстро создать интеграцию с продуктом для защиты конечных устройств MaxPatrol EDR. Она позволяет специалистам по информационной безопасности задать условия реагирования, при наступлении которых MaxPatrol EDR выполнит действие на устройствах, например, изолирует узел или завершит вредоносный процесс. Также пользователям доступна интеграция, позволяющая быстро настроить отправку уведомлений по инцидентам в общие чаты и личные сообщения в мессенджерах. Специалисты SOC также могут настроить интеграцию MaxPatrol 360 с корпоративным сервером электронной почты.

«В новой версии MaxPatrol 360 мы повысили гибкость и масштабируемость продукта под конкретные задачи клиентов. Теперь продукт готов к внедрению даже в тех инфраструктурах, где требуется связь с нетипичными элементами IT-инфраструктуры или глубоко кастомизированными средствами защиты информации. Мы будем и дальше развивать возможности подсистемы интеграции», — сказал руководитель продукта MaxPatrol 360 Иван Прохоров.

Чтобы интеграции было легче включать в сценарии автоматизации, команда продукта MaxPatrol 360 обновила визуальный редактор сценариев. Теперь информация о том, что именно будет происходить на том или ином шаге, отображается непосредственно на узлах схемы. Новые горячие клавиши и возможность запуска сценария в тестовом режиме призваны ускорить разработку автоматизаций.

Шаги сценариев в MaxPatrol 360 автоматически получают понятное название, а на их узлах отображается дополнительная информация о действиях и параметрах.

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