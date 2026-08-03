Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак в Сибири

Компания RED Security, входящая в группу МТС представила итоги исследования киберугроз. По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 г. Новосибирская область оказалась в лидерах по количеству DDoS-атак среди сибирских регионов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За первое полугодие 2026 г. специалисты RED Security отразили в Сибирском федеральном округе около 700 DDoS-атак. В целом Сибирский федеральный округ сохранил шестое место среди федеральных округов России по количеству DDoS-атак, однако здесь фиксировали одни из самых серьезных инцидентов.

Наибольшее количество атак пришлось на организации Красноярска, Новосибирска и Республики Алтай. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве целей компании из сфер информационных технологий, ретейла, а в Республике Алтай — организации индустрии гостеприимства. По мнению аналитиков RED Security, интерес к этим отраслям связан с высокой зависимостью бизнеса от непрерывной работы цифровых сервисов и стремлением злоумышленников вызвать максимальные перебои в обслуживании клиентов.

Наиболее высокая активность хакеров пришлась на первый квартал — более 60% всех DDoS-атак на макрорегион было зафиксировано с января по март. Самая продолжительная атака длилась более 32 часов, а максимальная мощность атак в регионе превышала 300 Гбит/с, что стало одним из самых высоких показателей среди всех федеральных округов России.

DDoS (Distributed Denial of Service — распределенная атака типа «отказ в обслуживании») — это атака, направленная на то, чтобы нарушить или вывести из строя работу информационных систем, сервисов и веб-сайтов компаний, сделав их недоступными для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Теперь как в армии. Wildberries запретила смартфоны на складах. Разрешены только кнопочные телефоны без камер

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

«Озон» ищет ЦОДы под свое ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще