Сергей Кондратьев назначен директором по развитию бизнеса компании AppSec Solutions
AppSec Solutions, российский вендор решений в области безопасной разработки ПО и решений по защите искусственного интеллекта, объявил о назначении Сергея Кондратьева на должность директора по развитию бизнеса. На новой позиции он будет отвечать за масштабирование вендорского бизнеса и рост выручки по продуктовому портфелю компании. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.
Много лет Сергей Кондратьев занимался развитием направления кибербезопасности и облачных сервисов в команде одного из крупнейших операторов связи. Ключевыми направлениями работы на новой позиции директор по развитию AppSec Solutions видит в укреплении долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками, инвестирующими в разработку ПО и технологии ИИ, и развитии открытой партнерской экосистемы.
-«Кибербезопасность сегодня одно из самых активно растущих направлений в ИТ, это подтверждает более чем 50-процентный рост выручки в нашей компании в прошлом году, связанный с успешным запуском линейки продуктов для защиты искусственного интеллекта. Сегодня рынку нужны не просто отдельные инструменты для поиска уязвимостей, а единое платформенное решение, которое позволяет контролировать разрастающийся список ИИ-рисков и реагировать на них комплексно. Именно поэтому мы усиливаем команду новым игроками», — сказал генеральный директор AppSec Solutions Юрий Сергеев.
Главный фокус, по признанию нового директора по развитию бизнеса, будет сосредоточен на сферах, которые формируют или масштабируют собственные практики разработки программного обеспечения и активно применяют технологии искусственного интеллекта в продуктах и бизнес-процессах. Приоритетные отрасли: финансовый сектор, телекоммуникации, электронная коммерция, промышленность и энергетика, ИТ и государственные структуры. Именно эти отрасли сегодня сталкиваются с новым классом рисков — уязвимостями в коде, создаваемом с участием ИИ, несанкционированным использованием ИИ-инструментов сотрудниками и угрозами кибербезопасности развёртываемых ИИ-систем. Экосистема AppSec Solutions способствует устранению этих проблем на всём жизненном цикле разработки.
«Я давно знаком с компанией AppSec Solutions, и для меня это один из немногих российских разработчиков, у которого есть чёткая миссия - создавать действительно сильные технологические продукты для защиты ПО. В портфеле компании есть уникальные решения, они фактически стоят у истоков нового рынка. Вот эта смелость действовать, пробовать новые решения, быстро экспериментировать, то есть инвестировать в это, такой чисто спортивный азарт полностью совпадает с моими жизненными ценностями», — сказал Сергей Кондратьев, директор по развитию бизнеса AppSec Solutions.
Второй стратегический приоритет — развитие партнерской программы AppSec Solutions. Целевые партнеры: системные интеграторы, консалтинговые и технологические компании, обладающие экспертизой во внедрении практик безопасной разработки и решений на базе искусственного интеллекта. AppSec Solutions выстраивает партнёрскую модель на принципах прозрачности и равных условий: единые публичные правила для всех участников, механизмы защиты сделок и совместные коммерческие инициативы. Задача — создать экосистему, в которой партнеры имеют предсказуемые условия работы и реальные инструменты для развития совместного бизнеса с заказчиками.