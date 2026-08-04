Сергей Кондратьев назначен директором по развитию бизнеса компании AppSec Solutions

AppSec Solutions, российский вендор решений в области безопасной разработки ПО и решений по защите искусственного интеллекта, объявил о назначении Сергея Кондратьева на должность директора по развитию бизнеса. На новой позиции он будет отвечать за масштабирование вендорского бизнеса и рост выручки по продуктовому портфелю компании. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Много лет Сергей Кондратьев занимался развитием направления кибербезопасности и облачных сервисов в команде одного из крупнейших операторов связи. Ключевыми направлениями работы на новой позиции директор по развитию AppSec Solutions видит в укреплении долгосрочных отношений с корпоративными заказчиками, инвестирующими в разработку ПО и технологии ИИ, и развитии открытой партнерской экосистемы.

-«Кибербезопасность сегодня одно из самых активно растущих направлений в ИТ, это подтверждает более чем 50-процентный рост выручки в нашей компании в прошлом году, связанный с успешным запуском линейки продуктов для защиты искусственного интеллекта. Сегодня рынку нужны не просто отдельные инструменты для поиска уязвимостей, а единое платформенное решение, которое позволяет контролировать разрастающийся список ИИ-рисков и реагировать на них комплексно. Именно поэтому мы усиливаем команду новым игроками», — сказал генеральный директор AppSec Solutions Юрий Сергеев.

Пресс-служба AppSec Solutions Сергей Кондратьев назначен директором по развитию бизнеса компании AppSec Solutions

Главный фокус, по признанию нового директора по развитию бизнеса, будет сосредоточен на сферах, которые формируют или масштабируют собственные практики разработки программного обеспечения и активно применяют технологии искусственного интеллекта в продуктах и бизнес-процессах. Приоритетные отрасли: финансовый сектор, телекоммуникации, электронная коммерция, промышленность и энергетика, ИТ и государственные структуры. Именно эти отрасли сегодня сталкиваются с новым классом рисков — уязвимостями в коде, создаваемом с участием ИИ, несанкционированным использованием ИИ-инструментов сотрудниками и угрозами кибербезопасности развёртываемых ИИ-систем. Экосистема AppSec Solutions способствует устранению этих проблем на всём жизненном цикле разработки.

«Я давно знаком с компанией AppSec Solutions, и для меня это один из немногих российских разработчиков, у которого есть чёткая миссия - создавать действительно сильные технологические продукты для защиты ПО. В портфеле компании есть уникальные решения, они фактически стоят у истоков нового рынка. Вот эта смелость действовать, пробовать новые решения, быстро экспериментировать, то есть инвестировать в это, такой чисто спортивный азарт полностью совпадает с моими жизненными ценностями», — сказал Сергей Кондратьев, директор по развитию бизнеса AppSec Solutions.

Второй стратегический приоритет — развитие партнерской программы AppSec Solutions. Целевые партнеры: системные интеграторы, консалтинговые и технологические компании, обладающие экспертизой во внедрении практик безопасной разработки и решений на базе искусственного интеллекта. AppSec Solutions выстраивает партнёрскую модель на принципах прозрачности и равных условий: единые публичные правила для всех участников, механизмы защиты сделок и совместные коммерческие инициативы. Задача — создать экосистему, в которой партнеры имеют предсказуемые условия работы и реальные инструменты для развития совместного бизнеса с заказчиками.