Отечественные ИБ-решения «Солара» стали доступны по всей России благодаря 455 партнерам программы SolarShip

Группа компаний «Солар», провайдер комплексной кибербезопасности в России, объединила 455 российских интеграторов ИТ- и ИБ-технологий в рамках партнерской программы SolarShip. За два года компании-партнеры реализовали на основе решений вендора свыше 1,1 тыс. проектов в коммерческом и государственном секторе. Благодаря развитию партнерской сети клиенты в регионах получают доступ к экспертизе и технологиям в ключевых направлениях кибербезопасности – от безопасной разработки, защиты данных и сетевой безопасности до управления доступом, мониторинга и реагирования на киберугрозы – с уровнем сопровождения, сопоставимым с прямым взаимодействием с разработчиком. Об этом CNews сообщил представитель «Солара».

Партнерская сеть охватывает все регионы России. Наибольшая доля присутствия приходится на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. В регионах партнеры помогают клиентам подбирать, внедрять и сопровождать решения с учетом отраслевой специфики, уровня зрелости ИБ и особенностей локальной ИТ-инфраструктуры. Среди ключевых партнеров программы SolarShip – центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft, интеграторы «Инфосистемы Джет», «Софтлайн», ИТ-холдинг «Т1», «Кросс Технолоджиз», УЦСБ, «КСБ-Софт», Step Logic и другие участники рынка кибербезопасности.

По сравнению с первым полугодием 2025 г., когда партнерская сеть «Солара» объединяла около 300 компаний, к 2026 г. число партнеров увеличилось до 455. Выручка партнерского канала выросла на 50% год к году. Важными факторами развития партнерской сети стали технологический портфель, который объединяет свыше 30 решений и сервисов информационной безопасности, запуск личного кабинета партнера для автоматизации взаимодействия с «Соларом», а также образовательная платформа для экспертов.

«Опыт реализации проектов для более чем 100 компаний показывает, что региональным заказчикам нужен не только доступ к отечественным ИБ-продуктам, но и качественная экспертиза по их внедрению и сопровождению. Партнерская сеть SolarShip позволяет объединить продуктовую экспертизу «Солара», возможности дистрибьюторов и практический опыт интеграторов, которые понимают специфику локального рынка и инфраструктуры клиентов. В результате компании получают комплексное решение под целевые задачи. Мы видим, что такая модель востребована рынком и поддерживает устойчивый рост партнерского канала. Ожидаем, что развитие технологического портфеля в сфере защиты ИИ станет еще одним драйвером совместного бизнеса с партнерами», − сказал Алексей Маликов, директор департамента по работе с партнерами ГК «Солар».

Наиболее востребованными направлениями для сотрудничества с партнерами стали проекты в сфере безопасной разработки на базе решений Solar appScreener и Hexway, комплексной защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes (Luntry). В пятерку самых востребованных сфер для сотрудничества также вошли защита данных (Solar Dozor), сетевая безопасность (Solar webProxy), управление привилегированным доступом (Solar SafeInspect). Кроме того, «Солар» вместе с партнерами развивает проекты по внедрению технологий в сфере управления доступом и контроля учетных записей.

«Клиенты всё чаще выбирают не отдельные средства защиты, а комплексные ИБ-решения, которые закрывают несколько задач одновременно. Востребованы не просто продукты, а архитектура безопасности, включающая автоматизированное реагирование на инциденты и регулярный аудит защищенности. При этом работа с современными ИБ-продуктами требует постоянного повышения квалификации − технологии меняются быстро, и заказчики должны быть готовы к этим изменениям. Поэтому мы видим запрос не только на технологии, но и на развитие компетенций: сотрудники заказчиков и партнеров должны уметь эффективно внедрять и сопровождать эти решения. В партнерстве с «Соларом» через программу SolarShip мы закрываем именно эти потребности: даем рынку не просто технологии, а управляемую архитектуру безопасности и подтвержденную экспертизу», − сказал Алексей Какунин, коммерческий директор компании Axoft.

Расширение партнерского бизнеса предполагает увеличение доли интеграционных проектов, реализованных партнерами. «Солар» стремится нарастить количество таких проектов и увеличить их долю с 56% в 2025 году до 90% в среднесрочной перспективе. Для реализации этой стратегии компания создала «Личный кабинет партнера» (ЛК), единую точку входа для взаимодействия с вендором, и продолжает инвестировать в технологическое развитие партнерской сети.

Запущенный в 2025 году ЛК партнера упрощает авторизацию сделок, расчет проектов на основе решений «Солара», запуск пилотных проектов, а также мониторинг статуса в программе SolarShip. К 2026 году к платформе подключились более 360 компаний.

«Наше сотрудничество с «Соларом» выходит за рамки классической связки «вендор – интегратор» и строится как полноценное технологическое партнерство. Совместно мы реализовали ряд проектов в сфере безопасной разработки, защиты данных и управления привилегированным доступом, а в проработке находится свыше 170 проектов. Так заказчики получают доступ не только к сильным продуктам, но и к нашей экспертизе по их развитию и интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру. Эти компетенции УЦСБ особенно востребованы в комплексных проектах, включая DevSecOps и AISecOps, которые мы сейчас активно реализуем вместе с «Соларом», − отметил Максим Тихомиров, руководитель направления по работе с партнерами УЦСБ.

Для системного развития экспертизы партнеров «Солар» в 2025 г. запустила образовательную платформу Solar Method (LMS, learning management system) для повышения квалификации сотрудников дистрибьюторов и интеграторов. На платформе доступны 10 курсов от экспертов вендора для трех категорий слушателей: менеджеров по продажам, инженеров и аналитиков. Обучение включает теоретические занятия и итоговое тестирование.

Курсы нацелены на менеджеров по продажам и инженеров и охватывают наиболее востребованные решения: полный цикл безопасной разработки на базе Solar appScreener, Hexway и Luntry, в сфере защиты данных и сетевой безопасности. Во второй половине 2026 года готовится к запуску курс по Solar SIEM для двух категорий. Наиболее активно обучение проходят специалисты компаний «Софтлайн», «Инфосистемы Джет», «Облачных сетей», ИТ-холдинга «Т1» и «Рубитех».

В период с июля 2025 г. по июнь 2026 г. сертификацию подтвердили свыше 1250 сотрудников партнеров. Она влияет на уровень участия компаний в программе SolarShip и открывает возможности для расширения портфеля интеграционных проектов.