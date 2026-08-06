BI.Zone PAM теперь поддерживает беспарольную аутентификацию

Эксперты BI.Zone PAM изучили управление привилегированным доступом в компаниях. 73% учетных записей защищены паролями, тогда как для 27% применяются сертификаты. Несмотря на развитие zero trust, пароли пока остаются основным методом защиты. Они могут быть уязвимы к подбору, фишингу и утечкам данных. Риски увеличиваются, если сотрудники используют одни и те же пароли в разных системах. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Чтобы снизить зависимость от паролей и повысить безопасность привилегированного доступа, в версии 2.6 BI.Zone PAM появился беспарольный доступ к ресурсам через механизм Device Flow. Теперь пользователи могут подключаться к целевым системам без ввода пароля, используя аппаратные токены, например «Рутокен», биометрию или Face ID на мобильном устройстве.

Для подтверждения личности пользователь получает ссылку в интерфейсе BI.Zone PAM, открывает ее в браузере и проходит аутентификацию удобным для себя способом. При этом пароль не используется и не передается по сети, что исключает риски его перехвата или компрометации.

Новый механизм соответствует требованиям приказа ФСТЭК России №117 к усиленной и строгой аутентификации привилегированных пользователей, а также помогает организациям снизить риски, связанные с кражей учетных данных.

Артём Назаретян, руководитель BI.Zone PAM, сказал: «За последние годы требования к защите привилегированного доступа заметно выросли. Однако на практике многие организации по-прежнему зависят от паролей и сталкиваются с проблемой избыточных или неактуальных привилегий. В новой версии решения мы сосредоточились на двух задачах: снижении рисков, связанных с человеческим фактором, и усилении контроля над жизненным циклом привилегированных учетных записей. Беспарольная аутентификация, автоматическая блокировка неиспользуемых аккаунтов и дополнительные механизмы контроля доступа помогают компаниям выстраивать более устойчивую модель защиты критически важных систем».

По данным BI.Zone PAM, более половины компаний не контролируют жизненный цикл привилегированных учетных записей. Такие записи часто не истекают автоматически и остаются активными годами после смены владельца или увольнения.

Чтобы снизить эти риски, в новой версии BI.Zone PAM появился механизм автоматической блокировки учетных записей. Система деактивирует привилегированные аккаунты при неиспользовании в течение заданного времени или при превышении допустимого количества неудачных попыток входа. Это сокращает число забытых учетных записей и предотвращает несанкционированный доступ к корпоративным ресурсам.

Помимо мер по защите учетных данных, в новой версии усилили контроль SSH-доступа и аудит привилегированных сессий. В разделе «Политики доступа» веб-портала BI.Zone PAM администратор теперь может не только выбирать алгоритмы и шифры, но и отдельно разрешать или запрещать передачу файлов по SCP/SFTP на ресурс и с ресурса. По умолчанию передача запрещена: если политика не содержит явного разрешения, Worker SSH блокирует копирование файлов. Это позволяет перекрыть один из основных каналов несанкционированного вывода данных через привилегированные SSH-сессии.

Также доработан аудит неинтерактивных SSH-сессий, например, запуска плейбуков Ansible. Ранее такие подключения записывались на видео, однако записи часто оказывались пустыми или неполными, поскольку в терминале не происходило визуальных изменений. В результате для расследования инцидентов были недоступны ошибки, сведения о переданных файлах и вывод команд. Теперь BI.Zone PAM автоматически определяет тип SSH-сессии и для неинтерактивных подключений вместо видео формирует текстовый лог с таймлайном, содержащий выполненные команды, их результаты и информацию о передаче файлов. Администратор также может наблюдать за сессией в реальном времени и при необходимости прервать ее.