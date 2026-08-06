Innostage представляет версию 1.0.0 решения Innostage TDIR Интеллектуальная автоматизация расследования инцидентов ИБ

Компания Innostage существенно обновила Innostage TDIR — решение для интеллектуальной автоматизации деятельности центров мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC). Версия 1.0.0 получила множество улучшений, касающихся интеграции с SOAR, генерации запросов в SIEM, проверки инцидентов и рекомендациям по реагированию, взаимодействия с ИИ-чатом и др. Об этом CNews cjj,bokb представители Innostage.

Innostage TDIR — решение, разработанное на базе искусственного интеллекта, которое развертывается On-Premise и работает в связке с SIEM и SOAR-системами организации, усиливая их эффективность за счет снижения количества ложноположительных срабатываний и исторической корреляции событий.

Расширены возможности автоматизированной обработки инцидентов информационной безопасности, включая интеграцию с SOAR-системами: скорректирована логика обработки поля DeviceAddress из TSV-файла, реализован парсинг дополнительных полей и их использование при обработке инцидентов. Улучшен механизм определения геолокации IP-адресов при обогащении объектов, а в интерфейсе теперь отображается объект, для которого было выполнено обогащение. Кроме того, доработана логика отображения блока «Исходные события», его содержимое теперь зависит от фактического количества событий.

Помимо этого, модернизированы процессы автоматизированной генерации запросов в SIEM: скорректирован алгоритм запросов для инцидентов «Спам-рассылка» и для случая множественных вхождений объектов, исправлена ошибка при формировании запросов по превентивным мерам.

Улучшены функции интеллектуальной проверки инцидентов: фильтрации ложноположительных срабатываний (AntiFP), рекомендаций по реагированию. Усовершенствованы размышления LLM по индикаторам компрометации (IoC/POSH). В части работы с базой знаний MITRE ATT&CK — обновлены справочники по теме разделения митигаций и техник, улучшено предоставление ответов ИИ-ассистента.

Взаимодействие пользователей с ИИ-чатом для поиска информации в области ИБ стало удобнее: реализована отмена генерации ответа по кнопке, исправлена ошибка «OpenTIP request timed out» при редиректе. В версии 1.0.0 обновлена большая языковая модель (LLM): осуществлен переход с Qwen 2.5 на Qwen 3.x.

Кроме того, реализован ряд доработок интерфейса: исключен блок «Аналитический отчет», который дублировал информацию отчета по инциденту, улучшен внешний вид раздела «Накопленная база правил», скорректировано визуальное отображение тегов на инцидентах, улучшен механизм переключения темы (темная, светлая, системная).

Новая версия решения уже внедрена и успешно функционирует в контуре заказчика - крупном российском предприятии химической отрасли.

«Innostage TDIR — решение, которое объединяет в себе функциональность по усилению существующих SIEM/SOAR-систем и интеллектуальную аналитику. Благодаря этому оно повышает эффективность работы специалистов SOC по выявлению и предотвращению актуальных угроз, а также значительно снижает нагрузку на команду, позволяя компаниям масштабировать процессы кибербезопасности», — сказал Искандер Тиморшин, владелец продукта Innostage TDIR.

«Применение Innostage TDIR напрямую влияет на ключевые операционные показатели SOC-команд: аналитики избавляются от большого объема рутины, тем самым снижается риск профессионального выгорания. Процессы становятся более оперативными и упорядоченными, внутри команд формируется и быстро накапливается экспертиза, что является надежной базой для дальнейших расследований», — сказал Никита Радионов, заместитель директора по развитию продуктов Innostage.