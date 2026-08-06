Жителям Якутии назвали самые надежные сервисы для безопасности для детей

Аналитики iKS-Consulting представили рейтинг сервисов, которые помогают защитить детей при использовании смартфонов. Исследование стало особенно актуальным на фоне роста цифровой активности несовершеннолетних: сегодня смартфонами пользуются более 90% подростков, а в 2025 г. жертвами телефонных и интернет-мошенников стали около 13 тыс. детей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты сравнили решения крупнейших игроков российского рынка по нескольким параметрам: защите звонков и мобильной сети, фильтрации нежелательного контента, геолокации, родительскому управлению и удобству использования. Лидером рейтинга стал сервис «МТС Junior», который набрал 70,1 балла и заметно опередил остальные предложения рынка.

Авторы исследования отмечают, что детская мобильная безопасность становится отдельным направлением цифровых сервисов. Мошенники все чаще используют сценарии социальной инженерии, рассчитанные именно на несовершеннолетних пользователей: они могут представляться сотрудниками государственных служб, служб доставки, игровых платформ и других организаций, пытаясь получить персональные данные или доступ к устройству ребенка.

По оценке iKS-Consulting, наиболее эффективными сегодня являются комплексные решения, где защита встроена непосредственно в тариф и одновременно охватывает несколько направлений: безопасность звонков, интернет, геолокацию и инструменты родительского контроля. На втором месте с одинаковым результатом 48,9 балла оказались решения б.kids от «Билайна» и «СберKids» от «СберМобайла». Третью строчку занял сервис «Родительский контроль» от «МегаФона» с результатом 45,4 балла.

В iKS-Consulting также подчеркнули, что высокие позиции в рейтинге занимают сервисы, которые не требуют установки нескольких дополнительных приложений и позволяют родителям управлять настройками безопасности в рамках единой семейной инфраструктуры.

Специалисты по цифровой безопасности рекомендуют родителям регулярно проверять настройки защиты на смартфонах детей, ограничивать доступ к потенциально опасному контенту, использовать семейные группы и сервисы геолокации, а также обсуждать с детьми правила общения с незнакомцами в интернете и по телефону.

В МТС отмечают, что компания последовательно развивает сервисы цифровой безопасности, включая защиту от мошеннических звонков, фильтрацию нежелательного контента и инструменты семейного контроля, которые уже доступны пользователям в Республике Якутия.