«ББР Банк» перешел на российские сертификаты безопасности
«ББР Банк» объявил о завершении перехода на отечественные сертификаты Минцифры России. Теперь наши онлайн-сервисы работают на корневых сертификатах Национального удостоверяющего центра.
Переход на новые сертификаты никак не влияет на вход в мобильное приложение. Также банк никогда не попросит пароль, PIN-код, код из SMS или данные карты для установки сертификата. Устанавливать их нужно только через официальную страницу портала «Госуслуги». Ни в коем случае не скачивайте файлы по ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или от неизвестных отправителей.
Если установка вызвала вопросы, достаточно позвонить в единый контактный центр «ББР Банка».