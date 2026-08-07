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Bi.Zone EASM поможет выявить эксплуатацию уязвимостей на внешнем периметре

Новая функциональность ускоряет реагирование при обнаружении уязвимостей, которые используются в реальных атаках. Рекомендации ИИ-ассистента Bi.Zone Cubi помогают определить, какие признаки эксплуатации проверить и в каких случаях необходимо дополнительное расследование. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Для уязвимостей с подтвержденными данными об эксплуатации появился отдельный блок «Оценка компрометации». В нем специалисты могут найти план первичной проверки и определить, использовали ли злоумышленники уязвимость в качестве доступа в инфраструктуру организации.

Также пользователям стал доступен ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi. Он формирует инструкцию, основываясь на данных Bi.Zone Threat Intelligence. ИИ дает рекомендации по анализу конкретных журналов событий, подозрительных файлов и процессов, сетевой активности, учетных записей, изменений конфигураций и других признаков проникновения.

Павел Загуменнов, руководитель Bi.Zone EASM: «При обнаружении уязвимости крайне важно не просто ее устранить, но и выявить, успел ли ей воспользоваться киберпреступник. Поэтому теперь для пользователей доступны рекомендации и план первичной проверки, которые можно найти в карточке уязвимости на платформе Bi.Zone EASM. Материалы формируются с учетом данных о текущей активности злоумышленников, отчетов Bi.Zone Threat Intelligence и известных сценариев эксплуатации. Это помогает учитывать не только техническое описание уязвимости, но и контекст ее эксплуатации атакующими».

Обновленная функциональность платформы предоставит специалистам рекомендации и пошаговый план в случае обнаружения эксплуатируемой уязвимости внешнего периметра: какие признаки эксплуатации проверить; какие артефакты могут указывать на компрометацию.

Эта информация поможет принять решение о запуске дополнительного расследования и перейти от формального закрытия уязвимости к проверке возможных последствий атаки.

Кроме того, рекомендации Bi.Zone Cubi помогают определить первоочередные действия: установить обновление, ограничить доступ к уязвимому сервису, применить компенсирующие меры защиты.

Bi.Zone EASM непрерывно обнаруживает доступные из интернета активы организации, находит уязвимости и небезопасные настройки, отслеживает изменения внешнего периметра и помогает расставлять приоритеты с учетом реальной активности злоумышленников.

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