ГК «Умные решения» представила комплексный подход построения киберустойчивости предприятий АПК

Эксперты ГК «Умные решения» предложили модель «цифрового иммунитета», позволяющую снизить риск остановки производства вследствие кибератак на предприятия АПК. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

Агропромышленный комплекс становится одной из наиболее популярных целей атак для киберпреступников. В 2025 г. на отрасль пришлось около 20% атак на промышленность, число инцидентов выросло примерно на 30%, а российские сельхозпредприятия, по оценке АО «Агропромцифра», столкнулись почти с 800 атаками.

При этом многие компании по-прежнему защищают отдельные участки инфраструктуры, хотя современное агропредприятие представляет собой единую цифровую экосистему, где сбой одного элемента может остановить производство, логистику и финансовые процессы. Дополнительные риски связаны с внешними подрядчиками, имеющими доступ к корпоративной инфраструктуре: злоумышленники могут использовать их учетные записи и системы как точку входа.

Чтобы снизить эти риски и обеспечить устойчивость критически важных процессов, киберзащита предприятий АПК должна выстраиваться комплексно. Эксперты ГК «Умные решения» рассматривают модель «цифрового иммунитета» как основу такого подхода: она объединяет организационные меры, технологии защиты и непрерывный мониторинг инфраструктуры.

Ее ключевой принцип заключается не в попытке полностью исключить возможность атаки, а в том, чтобы сделать проникновение максимально сложным, дорогостоящим и заметным для службы безопасности. Для этого время, необходимое злоумышленнику для достижения цели, должно превышать суммарное время обнаружения атаки и реагирования на нее. Именно это соотношение, по мнению экспертов, определяет реальную киберустойчивость предприятия.

Комплексный подход ГК «Умные решения» включает восемь последовательных этапов построения киберустойчивости предприятия:

Аудит ИТ- и ИБ-инфраструктуры. Определение критически важных активов, анализ существующих рисков и текущего уровня защищенности.

Назначение ответственного за информационную безопасность и разработка плана действий. Формирование дорожной карты развития системы защиты и распределение зон ответственности.

Внедрение базовых средств защиты. Усиление инфраструктуры (харденинг), внедрение EDR, NGFW и систем резервного копирования как минимально необходимого уровня защиты.

Обучение сотрудников. Повышение киберграмотности персонала и снижение рисков, связанных с человеческим фактором.

Создание рабочей группы по ИБ с участием топ-менеджмента. Вопросы информационной безопасности должны рассматриваться как часть бизнес-стратегии, а не исключительно задача ИТ-службы.

Подключение SOC-сервиса. Организация непрерывного мониторинга инфраструктуры и оперативного реагирования на инциденты.

Развитие культуры кибербезопасности и страхование киберрисков. Регулярное обучение, отработка сценариев реагирования и использование механизмов страховой защиты.

Повторный аудит. Оценка эффективности принятых мер, выявление новых рисков и запуск следующего цикла совершенствования системы защиты.

«Проблема большинства предприятий не в отсутствии средств защиты, а в том, что они работают разрозненно и не складываются в единую систему. Компания может иметь целый набор ИБ-решений, но при этом не видеть взаимосвязи между событиями, не понимать, какие процессы окажутся под угрозой при атаке, и не иметь отработанного сценария реагирования. Поэтому киберустойчивость начинается не с покупки нового продукта, а с понимания инфраструктуры, критичных зависимостей и способности быстро локализовать инцидент», — сказал Александр Зайцев, директор по развитию бизнеса ГК «Умные решения».