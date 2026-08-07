Парки и зоны отдыха: злоумышленники создают с помощью ИИ сайты несуществующих объектов развлечений

Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») предупреждают о масштабной мошеннической кампании, в рамках которой злоумышленники создают с помощью искусственного интеллекта сайты несуществующих аквапарков и парков аттракционов в российских городах. Всего специалисты выявили уже около 300 таких ресурсов. Пользователям обещают бесплатные билеты и другие бонусы, однако на самом деле цель злоумышленников — убедить человека перейти в закрытый канал в мессенджере. В дальнейшем мошенники могут использовать различные методы социальной инженерии, чтобы попытаться получить данные учетных записей, платежную информацию или другие конфиденциальные сведения. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как выглядит мошеннический сайт. Обнаруженные сайты адаптированы под разные города России, однако построены по единому шаблону. Они представляют собой одностраничные лендинги с изображениями аквапарков или аттракционов, описанием развлечений, таймером обратного отсчета и сообщением о том, что первые несколько сотен посетителей смогут получить бесплатные билеты, напитки или другие бонусы. Для этого пользователю предлагается перейти в закрытый канал в мессенджере.

Несмотря на визуальные различия в оформлении, все сайты имеют одинаковую структуру и механику вовлечения потенциальных жертв. Злоумышленники меняют название города, адрес и описание развлечений, однако сами объекты являются вымышленными. Например, на всех обнаруженных ресурсах, посвященных аквапаркам, используется одно и то же название, а меняются только город и фиктивный адрес.

При чем тут ИИ. В отличие от классического фишинга, в этой кампании злоумышленники не копируют сайты существующих организаций, а создают полностью вымышленные проекты. Использование генеративного ИИ позволяет быстро масштабировать такую схему, выпуская сотни похожих сайтов для разных регионов.

Чтобы распознать подобные мошеннические сайты, «Лаборатория Касперского» рекомендует обращать внимание на следующие признаки: обещания бесплатного посещения или других слишком выгодных предложений; таймер обратного отсчета и ограниченное количество «оставшихся мест»; предложение перейти в закрытый канал в мессенджере; отсутствие контактной информации о компании; отсутствие упоминаний нового объекта на официальных ресурсах или в авторитетных СМИ.

«Если пользователь увидел рекламу нового развлекательного объекта, стоит проверить, действительно ли он существует. Для этого лучше воспользоваться официальными сайтами администрации города, застройщика или проверенными СМИ. Не следует переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они ведут в закрытые каналы мессенджеров или сопровождаются обещаниями бесплатных билетов и ограниченными по времени акциями. Кроме того, рекомендуется использовать защитные решения, которые заблокируют переход на мошеннические ресурсы», — сказал Георгий Кучерин, старший эксперт Kaspersky GReAT.