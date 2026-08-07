UserGate вступил в Ассоциацию высоких технологий и цифровой инфраструктуры Белоруссии

UserGate, ведущий российский разработчик решений в области информационной безопасности, вступил в Ассоциацию высоких технологий и цифровой инфраструктуры (АВТИ) Белоруссии. Членство открывает новые возможности для укрепления присутствия UserGate на белорусском рынке и развития партнерской экосистемы в сфере защиты цифровой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Вступление в Ассоциацию подтверждает стратегическую заинтересованность UserGate в долгосрочном развитии на рынке Белоруссии, а также готовность компании активно участвовать в формировании отраслевой повестки, обмене экспертизой и совместных инициативах, направленных на повышение уровня кибербезопасности критически важных информационных систем страны.

В рамках членства в АВТИ UserGate планирует участвовать в рабочих группах по стандартизации решений сетевой безопасности, проводить совместные образовательные мероприятия, а также содействовать развитию импортозамещающих технологий защиты периметра и внутренних сегментов сети для государственных и коммерческих организаций Белоруссии.

Сергей Петренко, директор по работе с государственными структурами UserGate: «Вступление в АВТИ — это закономерный шаг в развитии UserGate на белорусском рынке. Мы уже несколько лет поставляем наши решения межсетевого экранирования и защиты корпоративных сетей организациям Республики Беларусь и видим растущий спрос на комплексные отечественные продукты кибербезопасности. Членство в Ассоциации позволит нам выстроить более тесный диалог с регуляторами, операторами связи и ИТ‑сообществом страны, совместно формировать лучшие практики защиты цифровой инфраструктуры и предлагать рынку решения, полностью отвечающие национальным требованиям и стандартам. Мы рассчитываем на продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми участниками АВТИ».

Алексей Свентицкий, генеральный директор Ассоциации высоких технологий и цифровой инфраструктуры (АВТИ): «Мы рассчитываем на активное участие компании в работе профильного комитета и в других мероприятиях Ассоциации, включая выстраивание диалога с государственными органами по вопросам формирования законодательства в сфере информационной безопасности. Мы рады видеть UserGate в числе членов Ассоциации. Компетенции вендора в области информационной безопасности усиливают работу профильного комитета и наш диалог с регуляторами».