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Indeed MFA поддерживает новые сценарии работы в инфраструктурах на базе решений Microsoft

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, объявила о расширении возможностей облачного сервиса Indeed MFA, добавив два новых компонента: агент для Microsoft Network Policy Server (Microsoft NPS) и агент синхронизации пользователей для Windows. Обновление открывает новые сценарии применения многофакторной аутентификации в среде Microsoft и упрощает подключение сервиса к корпоративным системам.

В Indeed MFA уже реализован агент Indeed Logon, который усиливает защиту интерактивного входа в Windows и удаленных подключений к рабочим станциям и серверам по протоколу RDP. Новые агенты расширяют возможности сервиса в инфраструктурах на базе Microsoft: организации могут выбирать компоненты с учетом своей архитектуры и последовательно распространять многофакторную аутентификацию на дополнительные сценарии доступа без существенного изменения действующих процессов.

В частности, агент для Microsoft Network Policy Server позволяет подключить Indeed MFA к серверу сетевых политик Microsoft и использовать дополнительный фактор при аутентификации в сервисах и приложениях, работающих по протоколу RADIUS. Агент расширяет возможности защиты корпоративных ресурсов, которые используют Microsoft NPS для проверки учетных данных.

При обращении пользователя к защищенному ресурсу Microsoft NPS выполняет первичную проверку учетных данных, после чего агент передает запрос в Indeed MFA для подтверждения входа с помощью второго фактора. Такой сценарий позволяет встроить многофакторную аутентификацию в существующую инфраструктуру и сохранить привычную для организации схему управления сетевым доступом.

Агент синхронизации для Windows обеспечивает автоматическую передачу данных о пользователях из Microsoft Active Directory в Indeed MFA. Благодаря этому администраторам не требуется вручную создавать и регулярно обновлять учетные записи в облачном сервисе. Синхронизация пользователей и группы осуществляется из корпоративного каталога с Indeed MFA, помогая поддерживать актуальный состав учетных записей. При появлении новых сотрудников или изменении структуры групп соответствующие сведения передаются в сервис автоматически.

Централизованная синхронизация упрощает подключение пользователей к многофакторной аутентификации, сокращает объем ручных операций и снижает вероятность расхождений между Microsoft Active Directory и Indeed MFA. Это особенно актуально для крупных и распределенных организаций, где состав пользователей и групп регулярно меняется.

«Инфраструктура многих наших заказчиков построена на продуктах Microsoft, поэтому мы развиваем Indeed MFA так, чтобы сервис можно было подключать к уже действующим компонентам и процессам. Новые агенты расширяют сценарии защиты сетевого доступа и упрощают синхронизацию пользователей из Microsoft Active Directory. Это помогает организациям последовательно масштабировать многофакторную аутентификацию без перестройки существующей архитектуры и лишней нагрузки на администраторов», — отметил Галуст Шахбазян, коммерческий директор «Индид Облако».

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