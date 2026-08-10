«Код Безопасности»: более 4 млрд рублей составил ущерб от хакерской кампании против финслужб организаций РФ

В первом полугодии 2026 г. киберпреступники развернули масштабную кампанию против финансовых подразделений государственных структур, промышленных предприятий, организаций финансового сектора и телекоммуникационных компаний РФ. Согласно отчету «Кода Безопасности», под удар попали более 3 тыс. организаций по всей стране.

По данным аналитиков компании, почти каждая восьмая атака (около 400) завершилась успешной компрометацией рабочих станций бухгалтеров. Средний ущерб от одного такого инцидента в марте-апреле достигал 10 млн руб. Основным способом первоначального проникновения стала социальная инженерия, прежде всего фишинг. При этом злоумышленники могли действовать в рамках уже подтвержденной пользовательской сессии, а также отслеживали криптографические токены, применяемые для работы с системами дистанционного банковского обслуживания.

«При формировании сценария и легенды атаки злоумышленники учитывают должность получателя, профиль организации и характер его повседневной работы, – отмечают эксперты «Кода Безопасности». – Вредоносные вложения маскируются под счета, договоры, накладные, акты сверки и другие документы, получение которых не вызывает подозрений. Электронная почта дополняется мессенджерами, поддельными уведомлениями и обращениями от имени руководителей или контрагентов».

Помимо финансовых хищений, одной из ключевых задач атакующих оставалась разведка. Около 40% целевых вторжений в первом квартале на промышленные предприятия, госструктуры и объекты критической инфраструктуры были направлены на получение технологической документации, сведений о производственных мощностях, результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, служебной переписки и данных об используемых информационных системах.

Как отмечают эксперты «Кода Безопасности», злоумышленники все чаще не торопятся переходить к активной фазе атаки. В первую очередь они стремятся закрепиться в инфраструктуре, что может занимать несколько месяцев, затем изучают ее архитектуру, получают доступ к резервным копиям и пытаются ослабить средства защиты. Для этого активность маскируется под легитимные действия ИТ-персонала, что существенно затрудняет своевременное обнаружение.

Особую опасность представляют атаки на цепочки поставок. Компрометация менее защищенного поставщика или подрядчика становится лазейкой для проникновения в инфраструктуру крупной компании-заказчика. Злоумышленники используют учетные записи, средства удаленного доступа и даже официальные каналы обновлений. В отчете подчеркивается: если организация автоматически устанавливает патчи без предварительной проверки в изолированной среде, она рискует получить вредоносную нагрузку вместе с легитимным софтом.

«Возрастает и значимость облачных платформ: хакеры задействуют их как вспомогательную инфраструктуру, например, хранят вредоносные компоненты, передают команды управления и выгружают похищенные данные. Последнее приводит к тому, что резервные копии атакованной компании сохраняют значение для восстановления систем, но уже не защищают организацию от последствий утечки, поскольку данные находятся на стороне злоумышленников и могут использоваться для шантажа», – отмечают эксперты «Кода Безопасности».