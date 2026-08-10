Red Security получила аккредитацию на обновление криптошлюзов «С-Терра Шлюз» до версии 5.0

Red Security объявила о расширении возможностей для заказчиков сервиса «ГОСТ VPN». Компания добавила в него функционал обновления криптошлюзов «С-Терра Шлюз» до версии 5.0. Теперь заказчикам предоставляется не только возможность по защите конфиденциальной информации, передаваемой по каналам связи с применением российских средств криптографической защиты информации по сервисной модели, но и оперативное обновление существующих СКЗИ сертифицированными инженерами Red Security.

Компания прошла аккредитацию производителя на проведение обновления до версии 5.0. Это означает, что работы выполняются силами команды Red Security без передачи оборудования на площадку производителя, что помогает сократить сроки обновления и упростить процесс для заказчика. Для заказчиков это особенно важно там, где критичны непрерывность бизнес-процессов, предсказуемость изменений и быстрое восстановление работоспособности защищенных каналов.

Сервис «ГОСТ VPN» остается одним из ключевых инструментов для защиты сетевого трафика и организации безопасных подключений для компаний, которым по требованиям регуляторов требуется применение сертифицированных российских средств защиты информации. В рамках нового этапа Red Security усиливает услугу не только технологически, но и за счет практической экспертизы: команда уже много лет работает с СКЗИ «С-Терра» версии 4.3 и теперь дополнила этот опыт навыками обновления до версии 5.0.

Обновление выполняют сертифицированные инженеры, которые знают особенности продукта и могут сопровождать проект на каждом этапе — от подготовки и внедрения, до обеспечения технической поддержки и оперативного устранения инцидентов. Такой подход снижает риски, ускоряет переход на новую версию и дает заказчикам уверенность в результате.

Что получает заказчик: обновление СКЗИ «С-Терра Шлюз» до версии 5.0 силами сертифицированной команды; сокращение сроков работ за счет выполнения обновления без отправки оборудования производителю; сопровождение со стороны инженеров с многолетним опытом эксплуатации продуктов «С-Терра» единое окно поддержки и сервисного сопровождения; защищенную и устойчивую работу инфраструктуры после обновления.

«Мы развиваем направление сервиса «ГОСТ VPN», который закрывает не только задачу защиты конфиденциальной информации, но и задачу надежного сопровождения инфраструктуры. Для нас важно, чтобы заказчик получал не просто технологию, а понятный и управляемый сервис с сильной экспертизой на всех этапах. Аккредитация на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0 — это логичное продолжение нашей работы: у нас уже есть большой практический опыт с версией 4.3, а теперь мы усилили его новыми компетенциями», — сказал Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании Red Security.