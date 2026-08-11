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Предложение корпоративных доступов на теневом рынке выросло на 20%

В 2025 г. количество предложений о продаже доступов к ИT-инфраструктуре компаний выросло на 150% по сравнению с 2024 г. В 2026 г. темпы роста замедлились: число объявлений увеличилось еще на 20% относительно 2025 г. об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Рост конкуренции вынуждает продавцов удерживать цены от резкого повышения. Годом ранее медианная цена за типовой доступ (чаще всего это компрометация внешних служб удаленного доступа) составляла около $500, сейчас варьируется в диапазоне от $500 до $600. На стоимость влияет актуальность и проверенность доступа, тип подключения, уровень прав и полнота описания.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: По данным готовящегося исследования «Threat Zone 2026: обратная сторона», более заметно дорожают отдельные категории — доступы к доменной инфраструктуре, учетные данные с административными правами и возможностью работать с критичными бизнес-системами. Такие предложения оцениваются в $2000–5000 и выше. Чем быстрее доступ в инфраструктуру можно использовать для развития атаки на организацию и достижения цели злоумышленников, тем выше его цена и привлекательность для покупателей. В среднем предлагаемые на теневых ресурсах доступы находят своего покупателя за 7–14 дней. Однако если доступ очень востребованный, то он обычно бронируется или переходит в статус закрытой сделки за один-три дня. А предложения дорогих или узкоспециализированных доступов, напротив, могут оставаться актуальными один-два месяца или даже дольше».

Полное исследование «Threat Zone 2026: обратная сторона» будет представлено 21 августа 2026 г.

В 2026 г. с промышленным сектором связано каждое пятое предложение доступа на теневых ресурсах. Вместе с этим увеличилось и число целевых атак — по сравнению с 2025 г. их стало в два раза больше. Чаще всего промышленные организации становятся мишенью шпионских кластеров, которых привлекают данные о новых разработках, технологиях и иная чувствительная информация. Кроме того, отраслью активно интересуются финансово мотивированные группировки, которые требуют большие суммы в качестве выкупа за расшифровку данных.

Помимо промышленного сектора, популярностью у злоумышленников пользуются ритейл и финансовые организации: на каждую из этих отраслей приходится более 15% объявлений о продаже доступа. Реже публикуются предложения, связанные с организациями ИT-сектора, — на них приходится более 10% объявлений. Замыкают пятерку сервисные компании и подрядчики с долей 8%.

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