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ГК «Солар» увеличила выручку на 13,2% — до 9,6 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2026 года

Группа компаний (ГК) «Солар» (входит в группу «Ростелеком»), российский провайдер комплексной кибербезопасности, обнародовал результаты деятельности за 1 полугодие 2026 г. по данным управленческого учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка группы в 1 полугодии 2026 г. выросла на 13,2% год к году и составила 9,608 млрд руб.

Во II квартале 2026 г. выручка группы составила 6,735 млрд руб. и увеличилась на 24,1% по сравнению с показателями II квартала 2025 г. (5,426 млрд руб.)

Основным драйвером общей выручки стал рост доходов от направления сервисов и реализации комплексных проектов, выручка от этого направления выросла на 21% по итогам 1 полугодия 2026 г. по сравнению с предыдущим периодом.

OIBDA по итогам 1 полугодия 2026 г. составила 1,093 млрд руб., рентабельность по OIBDA — 11,4%.

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Клиентская база группы составляет свыше 1,5 тыс. компаний.

По итогам 2026 г. в базовом сценарии группа ожидает двузначные темпы роста выручки при увеличении эффективности бизнеса, преимущественно за счет реализации комплексной программы повышения операционной эффективности и качественного роста клиентской базы, развития платформенного подхода в рамках продуктового портфеля.

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