Бизнес Сибири защитят от внутренних угроз и утечек через ИИ: «Серверное сияние» запускает сервис ИБ-аутсорсинга

Новосибирский интегратор «Серверное сияние» заключил партнерское соглашение с российским разработчиком защитного ПО «СерчИнформ». ИТ-компания, специализирующаяся на обслуживании компьютерной техники и серверов, запускает сервисную модель защиты данных для корпоративных клиентов. Теперь заказчики смогут получать мониторинг внутренних угроз и защиту от утечек коммерческой тайны «по подписке». Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Серверное сияние» с 2008 г. поддерживает серверы на Windows и Linux, обслуживает рабочие станции, настраивает цифровую телефонию и анализирует производительность бизнес-приложений. За это время компания сформировала базу долгосрочных заказчиков из малого, среднего и крупного бизнеса. В процессе обслуживания инфраструктуры клиентов интегратор начал чаще получать запросы на защиту данных от внутренних угроз. Чтобы закрыть эту потребность, компания запустила услугу аутсорсинга информационной безопасности на базе решений «СерчИнформ».

При выборе партнера руководство «Серверного сияния» опиралось на три критерия: зрелость продукта, открытость компании к сотрудничеству и спрос на решения на рынке. ПО «СерчИнформ» подошло под эти требования. Благодаря сильной технической базе инженеров, команда интегратора без труда и в краткие сроки освоила работу в защитных системах. Для старта в штат компании уже подготовлены два аналитика и один менеджер по продажам. Сейчас «Серверное сияние» ведет переговоры о первых пилотных тестированиях на предприятиях заказчиков.

«Мы видим в направлении информационной безопасности не просто дополнительную услугу, а логичное расширение нашей основной деятельности, – сказал Алексей Королев, менеджер клиентского обслуживания компании «Серверное сияние». – Наши заказчики все чаще осознают, что защита внутреннего периметра важна не меньше, чем предотвращение внешних атак. Риски в ИТ-инфраструктуре эволюционируют: данные утекают не только в следствии взлома систем, но и через мессенджеры, почту или съемные накопители из-за неосторожных или умышленных действий сотрудников. Еще более актуальной проблемой стало бесконтрольное использование искусственного интеллекта, когда персонал загружает конфиденциальные рабочие документы в публичные нейросети. Аутсорсинг от «СерчИнформ» позволяет нам предложить заказчикам комплексное решение этих проблем».

По данным исследования «СерчИнформ», 53% специалистов по безопасности оценивают риск утечки информации через искусственный интеллект как высокий. При этом 42% организаций уже сталкивались с тем, что персонал передавал конфиденциальную информацию в открытые ИИ-сервисы. Чаще всего сотрудники используют ИИ для генерации ответов и анализа текстов (49%), а также для перевода документов и классификации файлов (42%). 28% респондентов заявляют о нехватке инструментов контроля, а 36% компаний вообще не отслеживают работу сотрудников с ИИ-сервисами.

«Свободно распространяемые ИИ-сервисы создают значительные риски для конфиденциальности данных российского бизнеса, – сказал Михаил Серапионов, заместитель генерального директора по направлению франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ». – Главная опасность в том, что популярные чат-боты используют отправленные им тексты и файлы для обучения моделей, делая корпоративную информацию публичными. Чтобы остановить эти утечки, мы внедрили в защитные решения функции распознавания, теневого копирования и блокировки обращений к популярным ИИ-платформам. Аутсорсинг позволяет партнерам быстро развернуть этот контроль у заказчиков: система автоматически перехватывает отправку документов в нейросети, блокирует передачу закрытых данных и мгновенно уведомляет аналитика об инциденте».

Партнерство компании «Серверное сияние» и «СерчИнформ» обеспечит сибирский бизнес защитой от внутренних угроз. При этом разработчик гарантирует партнеру постоянную экспертную поддержку и помощь собственных ИБ-аналитиков при расследовании сложных инцидентов у клиентов.