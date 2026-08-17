Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Свежие данные в логах стилеров подорожали почти на 13%

По оценкам Bi.Zone, доля данных, похищенных у пользователей из России, составляет от 14 до 18% от общего объема предлагаемых в даркнете логов стилеров, то есть информации, которую эти вредоносные программы собрали со скомпрометированных устройств. Для сравнения: на долю США, Великобритании и всех стран ЕС в совокупности приходится порядка 40–45% от общего предложения логов. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Чаще всего логи стилеров были доступны покупателям в виде сырых архивов, однако этот сегмент рынка уже перенасыщен из-за большого объема предложений. В то же время наблюдается повышенный спрос на свежие и верифицированные данные, поскольку это увеличивает их ценность для целевых атак.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «По данным готовящегося исследования «Threat Zone 2026: обратная сторона», свежесть логов — важнейший критерий, от которого зависит их стоимость. Например, данные куки-файлов, которые позволяют атакующим обходить двухфакторную аутентификацию и входить в аккаунт жертвы без ввода логина или пароля, активны от нескольких часов до нескольких дней. Такая информация представляет особую ценность для злоумышленников, планирующих целевые атаки. Именно поэтому стоимость актуальных и свежих логов выросла за последний год почти на 13%».

Полное исследование «Threat Zone 2026: обратная сторона» будет представлено 21 августа 2026 г.

Помимо данных куки, логи стилеров, как правило, содержат токены сессий, данные браузеров, доступы к почте, VPN, облачным сервисам, учетным записям администраторов и подрядчиков и т. д. Приобрести логи злоумышленники могут как «в розницу», так и через облако логов. В первом случае покупатель имеет возможность с помощью разных фильтров выбрать архив с данными, которые интересуют его больше всего. Средняя стоимость одного архива составляет $10–15.

Облако логов представляет собой закрытый сервер или телеграм-канал, куда администраторы ежедневно загружают свежие данные. Приобретая подписку на такой сервис, покупатель получает доступ ко всему объему логов, а не только к конкретному архиву.

Средняя стоимость подписки на облако логов составляет $250-300 в месяц и зависит, помимо свежести данных, также от их качества. Чем лучше набор данных отсортирован и проверен, тем его проще использовать для первичного доступа, фишинга, захвата аккаунтов или обогащения уже существующих баз. Количество подписчиков также влияет на стоимость: чем меньше людей имеет доступ к логам, тем эксклюзивнее содержащаяся в них информация, а значит, ее ценность выше.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Знаменитый производитель компьютеров впаривал россиянам ПК со встроенным вредоносным ПО

Microsoft вырежет из Windows полезную утилиту, появившуюуся 25 лет назад

Многофункциональный троян под Linux атакует разработчиков. Во всем мире его видят только четыре антивируса

Российские качки под прицелом хакеров. Крупнейшую в стране фитнес-сеть подозревают в утечке данных о миллионах россиян

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще