Bi.Zone AntiFraud: Во II квартале 2026 г. выросла активность мошеннических схем, основанных на социальной инженерии

По итогам первого полугодия 2026 г. команда Bi.Zone AntiFraud проанализировала статистику наиболее активных мошеннических схем. Сравнение показателей II квартала 2026 г. с итогами I квартала 2026 г. позволило выявить несколько ключевых тенденций.

Снижается активность ранее популярных мошеннических схем. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В два раза уменьшилось количество случаев псевдотрейдинга — мошеннических схем, имитирующих реальную торговлю на финансовых рынках.

Число кейсов с мошенничеством на маркетплейсах также сократилось на 35%. Активность злоумышленников по схемам с выкупом товаров и повышением рейтинга магазинов пошла на спад.

Устойчиво растет число атак для компрометации учетных записей.

На 13% выросло количество случаев компрометации электронных средств платежа. Связанное с ней мошенничество остается одним из наиболее распространенных.

Кроме того, стало на 37% больше кейсов мошенничества с оформлением микрозаймов. Число таких сценариев продолжает расти.

Рост количества подобных атак может быть связан с распространением мошеннических схем, при которых злоумышленники получают доступ к учетным записям пользователей. В дальнейшем его используют, чтобы проводить операции от имени владельца аккаунта: оформлять покупки через сервисы оплаты частями или получать онлайн-займы. Во многих случаях пользователи не осознают, что, передавая злоумышленникам доступ к своим устройствам и учетным данным, фактически позволяют совершать финансовые операции от своего имени.

Все чаще используются сценарии, построенные на доверии и эмоциональном воздействии.

Случаев использования цифровой активности детей для обмана родителей стало больше в 4,5 раза, а количество кейсов по использованию сайтов знакомств и благотворительных сборов выросло в 10 раз.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone AntiFraud: «Мы видим, что массовые схемы мошенничества по-прежнему преобладают: на них приходится около 80% от общего числа атак, тогда как доля таргетированных составляет порядка 20%. При этом распространенность отдельных сценариев внутри этих групп меняется: одни используются реже, другие, в том числе основанные на социальной инженерии, — чаще. Поэтому при выявлении мошенничества важно учитывать контекст действий пользователя и совокупность факторов риска».