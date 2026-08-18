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Исследование Unisimka: каждый четвертый опрошенный ограничивает геолокацию в отпуске

Более половины россиян ограничивают доступ отдельных приложений к своей геолокации, а нерабочее время и отпуск становятся главными ситуациями, когда пользователи предпочитают не передавать сервисам данные о своем местоположении. Об этом свидетельствуют результаты опроса пользователей Unisimka.

Онлайн-опрос проведен среди пользователей Unisimka в России в августе 2026 года. В нем приняли участие около 600 респондентов. Результаты обрабатывались в обезличенном виде, без использования персональных данных участников.

Согласно исследованию, 52% респондентов ограничивают доступ к геолокации для отдельных приложений. Еще 18% периодически полностью отключают геолокацию, а 4% в отдельных ситуациях используют авиарежим или выключают телефон. Таким образом, в общей сложности 74% опрошенных так или иначе контролируют передачу данных о своем местоположении. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Одной из наиболее распространенных ситуаций для ограничения геолокации становятся отпуск или путешествия. Так ответили 23% всех участников опроса — почти каждый четвертый респондент. Среди тех, кто контролируют доступ к геоданным, доля таких пользователей составляет около 31%, то есть почти каждый третий.

Чаще всего пользователи ограничивают передачу данных в нерабочее время — этот вариант выбрали 28% опрошенных. Еще 24% делают это во время встреч или личных дел. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа, поэтому категории пересекаются.

При этом часть пользователей пока не уделяет внимания настройкам приватности. Только 7% участников заявили, что никогда не задумывались о контроле доступа к геолокации, а 19% обычно не ограничивают доступ приложений к своему местоположению.

«Геолокация перестает быть настройкой, которую один раз включили и забыли. Мы видим, что пользователи управляют доступом к ней не только на уровне отдельных приложений, но и в зависимости от ситуации: иначе относятся к нему в обычный день, в нерабочее время или в поездке. Это хороший показатель того, насколько привычным становится осознанное управление цифровой приватностью. И чем больше сервисов используют персональные данные, тем важнее, чтобы выбор оставался за самим пользователем», — сказала Анна Кашницкая, основательница проекта Unisimka.

Чтобы сохранить контроль над личными данными, специалисты рекомендуют регулярно проверять разрешения приложений, оставлять постоянный доступ к геолокации только тем сервисам, которым он действительно необходим, а также использовать встроенные настройки приватности смартфона.

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