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Посадка на поезд по биометрии стала доступна на новых направлениях

Возможность посадки в скоростные поезда без предъявления бумажного паспорта стала доступна ещё на двух направлениях поездов «Ласточка». Теперь пассажиры РЖД могут воспользоваться биометрией на рейсах Нижний Новгород — Иваново и Нижний Новгород — Киров. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Другие маршруты, где действует сервис: Москва, Ярославский вокзалКострома; Москва, Курский и Восточный вокзалы – Иваново; Москва, Восточный вокзал – Нижний Новгород.

Применение биометрии делает посадку быстрее и удобнее. При этом пассажиры по-прежнему могут предъявить бумажный паспорт, если такой способ им привычнее.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно иметь подтверждённую биометрию в Единой биометрической системе и заранее дать согласие на её использование. При посадке система распознает лицо и сверит данные с информацией о билете.

Сервис работает в тестовом режиме. Рекомендуется иметь при себе паспорт.

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