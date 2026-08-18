Smart Engines запатентовала в США антифрод-технологию для поиска отфотошопленных паспортов

Smart Engines получила в США патент на антифрод-технологию, которая способна находить цифровые подделки паспортов по скрытым следам редактирования. Разработка анализирует особенности цифровой структуры изображения без привязки к его содержанию, выявляет и локализует измененные области, даже если мошенник изменил более половины документа. Технология повышает надежность удаленной идентификации и KYC в кредитовании, страховании, лизинге и других массовых сценариях, подверженных мошенническим атакам. Это уже 21 патент Smart Engines в США. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В основе изобретения лежит анализ цифрового «почерка» изображения. Когда злоумышленник с помощью графического редактора заменяет фотографию, текст или отдельный фрагмент документа, измененная область может сохранять визуально убедительный вид, но при этом приобретать математические характеристики, отличающиеся от остального изображения – это происходит почти в 99% случаев. Запатентованный Smart Engines алгоритм автоматически выявляет такие несоответствия и локализует измененную область, превращая результат анализа в источник объяснимых доказательств. Технология работает с паспортами, водительскими правами и другими удостоверениями личности России, стран СНГ, БРИКС и других регионов мира.

«Мошеннические атаки с использованием поддельных документов превратились в системную угрозу для российских цифровых сервисов. Значительную долю современных подделок составляют фальсификации с помощью графических редакторов – такие атаки невозможно заметить невооруженным глазом, поскольку поддельный документ не содержит очевидных признаков манипуляции. Запатентованный алгоритм позволяет решить эту проблему, сочетая глубину анализа изображения и полную объяснимость результатов. Такой подход позволяет обезопасить приложения и веб-страницы от мошеннических атак с цифровыми подделками и повысить надежность процедур идентификации при удаленном обслуживании клиентов», – сказал Сергей Усилин, исполнительный директор Smart Engines, к.т.н.

Запатентованный алгоритм интегрирован в антифрод-систему «Шерлок» – российскую технологию для проверки подлинности физических и цифровых документов, которая используется в ведущих банках, аэропортах и государственных ведомствах. «Шерлок» анализирует структуру документа и взаимосвязи между его элементами, распознает печатные и рукописные данные, считывает информацию с чипа NFC и выявляет признаки как физической, так и цифровой фальсификации, включая переклейку фотографии, муляжи и дипфейки. Система поддерживает более 3 тыс. типов документов разных стран и в общей сложности проводит более 600 проверок.