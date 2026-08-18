Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

В «Реглаб» обеспечили защиту критически важных сервисов и информационных систем при помощи решения «Киберпротекта»

Российский производитель оборудования и разработчик ПО для систем автоматизации ведущих отраслей и предприятий страны «Реглаб» перешел на систему резервного копирования «Кибер Бэкап», создав фундамент для дальнейшего развития стратегии киберустойчивости. Об этом CNews сообщил представитель компании «Киберпротект».

В компании, ежедневно обрабатывающей данные оперативного и бухгалтерского учета, информацию производственных систем, а также персональные данные, всегда уделяли большое внимание защите своих информационных систем и на обязательной основе использовали инструменты резервного копирования.

В целях обеспечения целостности и доступности данных, высокого уровня их защиты от последствий возможных инцидентов в «Реглаб» было принято решение о переходе на российское, полностью импортонезависимое ПО.

Сформулировав перечень ключевых требований к новой СРК, ИТ-специалисты «Реглаб» сравнивали отечественные решения с возможностями ранее эксплуатируемого в компании зарубежного ПО. По результатам анализа рынка и тестирования продуктов выбор пал на «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта» как на наиболее соответствующую техническим и эксплуатационным требованиям компании систему, имеющую отличную репутацию среди российских заказчиков.

«Благодаря внедрению «Кибер Бэкапа» мы теперь можем осуществлять резервное копирование критических данных из разных систем через единую консоль, что очень удобно. Кроме того, у решения «Киберпротекта» довольно обширный перечень настроек. Это помогает нам гибко формировать политики защиты данных и оптимизировать планы резервного копирования под наши требования», — отметил ведущий системный администратор «Реглаб» Данил Дудников.

В настоящее время «Кибер Бэкап» защищает около 30 ТБ корпоративных данных «Реглаб». Благодаря внедрению новой СРК в ИТ-отдел компании обеспечили надежную защиту критически важных данных, собственных сервисов и информационных систем, а также получили возможность централизованно управлять процессами резервного копирования различных типов данных через единый интерфейс.

«Для «Реглаб» как для компании, создающей сложные технические продукты, требующие разнородной инфраструктуры и инсталлированные на крупнейших предприятиях страны, важно поддерживать бесперебойную работу собственной ИТ-инфраструктуры», — сказала старший менеджер по работе с партнерами компании «Киберпротект» Татьяна Пещерова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Экономия выходит боком. Популярные в России дешевые смартфоны на Android можно взломать всего одним звонком. Уязвим каждый седьмой мобильник в мире

Microsoft поломала штатный антивирус Windows, пытаясь закрыть в нем опасную «дыру»

Опоздал на 863 дня. Разработчик оштрафован на полмиллиарда за просрочку создания дисплеев для военных шлемов

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Знаменитый производитель компьютеров впаривал россиянам ПК со встроенным вредоносным ПО

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще