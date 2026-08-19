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Доля атак с эксплуатацией уязвимостей снова начала расти

Наметившийся после спада 2025 г. рост может быть связан с освоением злоумышленниками ИИ. В 2026 г. модели все чаще используют для поиска уязвимостей. При этом для продажи эксплоитов киберпреступники все чаще уходят с форумов в закрытые приватные каналы. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Искусственный интеллект показал высокую эффективность в поиске критических уязвимостей. С его помощью специалисты по кибербезопасности стали выявлять и анализировать уязвимости быстрее и эффективнее. Так, с начала 2026 г. была обнаружена 5681 уязвимость с рейтингом 9–10 (высокий уровень опасности). Для сравнения: за весь 2025 г. этот показатель составил 3818 высококритичных уязвимостей.

Однако этими же возможностями ИИ активно пользуются злоумышленники. Это может быть одной из причин, по которым доля целевых атак, связанных с эксплуатацией уязвимостей, снова начала расти после прошлогоднего спада. В 2025 г. этот показатель рухнул с 13 до 7%, а с начала 2026 г. уже достиг 9%.

Чаще всего на теневых ресурсах злоумышленники продают эксплоиты к уязвимостям Windows: им посвящена почти треть всех объявлений. На втором месте по популярности — эксплоиты к уязвимостям в средствах защиты периметра (15% объявлений).

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «По данным готовящегося исследования «Threat Zone 2026: обратная сторона», эксплоиты к известным уязвимостям в веб-приложениях — плагины WordPress, CMS, публично раскрытые уязвимости — стоят от $500 до $10000. Цена зависит от актуальности эксплоита, его надежности и степени эксклюзивности. Чем шире круг покупателей, которым продавец готов предоставить доступ к эксплоиту, тем ниже стоимость. Значительно дороже обойдутся эксплоиты к уязвимостям нулевого дня для корпоративного оборудования, а также для локального повышения привилегий и удаленного исполнения кода. Цены здесь стартуют от $50000 и могут достигать $100000 и выше».

Полное исследование «Threat Zone 2026: обратная сторона» будет представлено 21 августа 2026 г.

Хотя атак, связанных с эксплуатацией уязвимостей, становится больше, доля объявлений о продаже эксплоитов на теневых форумах, наоборот, уменьшается (с 18% в 2025 г. до 13% в 2026 г.). Снижения спроса при этом не наблюдается: это подтверждают цены, остающиеся на прежнем уровне, без резких колебаний. Сохранение стабильного спроса объясняется тем, что известные инструменты на основе искусственного интеллекта пока не способны написать работоспособный эксплоит под ключ, поэтому атакующие по-прежнему вынуждены обращаться к другим злоумышленникам, специализирующимся в этой области.

Таким образом, сокращение доли объявлений на форумах связано не с падением спроса, а с участившимися блокировками крупных теневых площадок. Из-за этого киберпреступники переходят в закрытые каналы, которые сложнее обнаружить и заблокировать.

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