«ТризТех» представил новую версию PT NGFW со встроенным Remote Access V*N

Компания «ТризТех» представила новую версию межсетевого экрана нового поколения – PT NGFW 1.11. Главным нововведением стал встроенный Remote Access V*N (RA V*N), который позволяет организовать защищенный удаленный доступ пользователей к корпоративной сети. Кроме того, в новой версии расширены возможности маршрутизации и построения отказоустойчивых сетей, усовершенствованы управление политиками безопасности и удобство эксплуатации продукта. Об этом CNews сообщили представители компании «ТризТех».

PT NGFW продолжает развиваться как единая платформа сетевой безопасности для высоконагруженных и территориально распределенных инфраструктур. Главная функция версии 1.11, Remote Access V*N, обеспечивает безопасное удаленное подключение сотрудников к внутренним ИТ-ресурсам организации непосредственно средствами межсетевого экрана, без внедрения отдельного V*N-решения. Настройка и управление параметрами RA V*N также осуществляется из единого окна PT NGFW.

Благодаря поддержке раздельного туннелирования, через V*N можно направлять только корпоративный трафик пользователей, оставляя доступ к публичным и облачным сервисам напрямую через интернет. Это снижает нагрузку на V*N-шлюз и каналы связи, повышая скорость и комфорт работы сотрудников. При этом трафик удаленных пользователей проходит через полный стек механизмов защиты межсетевого экрана, то есть организация может применять к удаленным подключениям те же политики безопасности, что и к сетевому взаимодействию внутри корпоративной инфраструктуры. Аутентификация удаленных пользователей происходит через RADIUS-сервер, что делает возможным не только централизованное управление правами доступа, но и применение второго фактора.

Помимо защищенного удаленного доступа, PT NGFW 1.11 получил ряд возможностей, ориентированных на потребности крупных компаний с высоконагруженными и распределенными сетями. Среди них – поддержка технологии ECMP (Equal Cost Multi-Path), которая позволяет одновременно использовать несколько равнозначных маршрутов для передачи трафика. Это помогает эффективнее использовать пропускную способность каналов связи и сохранять передачу трафика при отказе одного из них.

Кроме того, PT NGFW 1.11 расширяет сценарии подключения удаленных площадок и список совместимых сетевых устройств за счет возможности создания туннелей GRE и GRE over IPsec, в том числе с применением динамической маршрутизации.

Еще одной возможностью, востребованной в высокопроизводительных сетях и центрах обработки данных, стала поддержка Jumbo Frames – увеличенного размера Ethernet-кадров. Благодаря этому можно передавать большие объемы данных меньшим количеством пакетов, снижая накладные расходы на их обработку. Максимальный размер пакета можно настраивать как для всего устройства, так и для отдельных интерфейсов. В совокупности новые возможности маршрутизации, туннелирования и работы с трафиком позволяют адаптировать PT NGFW к более широкому спектру архитектур крупных корпоративных сетей.

В новой версии также появились функции, направленные на повышение удобства повседневной эксплуатации PT NGFW. В частности, добавлена поддержка подстановочных символов (wildcards) при настройке URL-фильтрации, благодаря чему весь процесс становится для администраторов быстрее и проще. Управление маршрутизацией тоже стало комфортнее: пользователь может настроить профили проверки доступности узлов, и в случае необходимости трафик автоматически, без ручного вмешательства пользователя переключится на резервный канал.

«Мы продолжаем развивать PT NGFW с учетом обратной связи от заказчиков и их ежедневного опыта эксплуатации продукта. Для нас важно, чтобы межсетевой экран одинаково эффективно решал и стратегические задачи, такие как организация защищенного удаленного доступа или построение масштабной отказоустойчивой сетевой архитектуры, так и повседневные задачи администратора – от настройки политик до диагностики и работы с журналами», – отметил Антон Кузнецов, CPO компании «ТризТех».