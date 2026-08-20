Tera включила в продуктовый портфель первую российскую платформу для оценки безопасности контрагентов Cicada8 Cyber Rating

Компания Tera IT Distributor и один из игроков в сфере next-gen технологий кибербезопасности Cicada8 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках развития партнерских отношений, Tera предложит заказчикам первое отечественное решение для оценки рисков подрядчиков и контрагентов Cicada8 Cyber Rating. Об этом CNews сообщили представители Tera.

Cicada8 Cyber Rating – платформа Third-Party Risk Management для оценки рисков контрагентов и дочерних организаций без нагрузки на их инфраструктуру. Решение анализирует недостатки сервисов и приложений для выявления потенциальных точек входа в сеть. Система проверяет веб-сайты и сервисы на наличие важных мер безопасности, а также позволяет отслеживать известные уязвимости, недостатки конфигурации и нарушения рекомендованных практик информационной безопасности.

Система не просто проводит внешнее сканирование на наличие уязвимостей и сетевых недостатков, но и осуществляет непрерывный мониторинг сотен открытых и закрытых источников информации (включая теневой интернет – Dark Web). Платформа выявляет упоминания компании, факты утечек данных, продажу учетных записей сотрудников, заказы на взломы и другие признаки компрометации.

Внедрение Cicada8 Cyber Rating минимизирует риски атак через цепочку поставщиков, выявляет критические уязвимости до того, как они приведут к инциденту или санкциям регуляторов, а также обеспечивает регулярную объективную самооценку и непрерывно повышает уровень реальной киберустойчивости.

Дополнительным перспективным направлением использования платформы является рынок киберстрахования. Cyber Rating предоставляет страховым компаниям инструмент для динамической оценки рисков: как на этапе первичного андеррайтинга (определения базового тарифа на основе реального состояния ИБ клиента), так и для мониторинга изменений защищенности в течение всего срока действия полиса с возможностью гибкой корректировки стоимости обслуживания.

«Мы рассчитываем, что благодаря сильным позициям и широкой партнерской сети Tera сможем расширить присутствие решений Cicada8 на российском рынке. Мы высоко ценим опыт и техническую экспертизу партнеров в области аппаратных платформ и кибербезопасности, важный фактор – наличие собственной лаборатории и компетенций по тестированию комплексных решений. Уверены, что наше сотрудничество станет основой не только для продвижения Cicada8, но и для развития новых технологических партнерств с другими участниками рынка в будущем», – сказал Тимур Бигулов, руководитель направления по развитию партнеров Cicada8.

«Сегодня безопасность компании заканчивается там, где начинается самый незащищенный подрядчик с доступом в ее сеть. Атаки на цепочки поставок (Supply Chain attacks) – один из главных трендов киберпреступности последних лет. Традиционные разовые аудиты безопасности контрагентов по опросникам больше не работают, рынку нужен инструмент непрерывного контроля. Платформа Cyber Rating от Cicada8 идеально закрывает эту потребность. Мы рады предложить нашим партнерам-интеграторам продукт, который позволяет крупным заказчикам и финансовым институтам в реальном времени видеть карту своих внешних рисков и предотвращать инциденты до их перехода в активную фазу», – сказал Михаил Чижов, руководитель департамента по Информационной безопасности Tera

Помимо платформы Cicada8 Cyber Rating партнерам Tera IT Distributor также будут доступны другие решения из продуктового портфеля вендора, нацеленные на формирование комплексной системы управления киберрисками: платформы для непрерывного мониторинга внешнего ИТ-периметра и выявления и инвентаризации внутренних активов компании Cicada8 ETM (External Threats Management) и Cicada8 VM (Vulnerability Management), а также агентная система для проведения автоматизированной проверки на проникновение ИИ-пентестер Cicada8.