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СДЗ ПР и СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимы с ноутбуками и моноблоками Kvadra

Центр защиты информации ГК «Конфидент» и «Ядро Клиентские Системы» провели совместные испытания Средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v.5.0.397), Средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock (релиз v.2.0.14) и оборудования Yadro.

Испытания показали, что решения работают стабильно и корректно. Работоспособность не зависит от установленной на устройствах операционной системы.

Результаты тестирования открывают новые возможности для государственных и коммерческих организаций. Пользователи, которые планируют переход на отечественные технологии, получили проверенное комплексное решение. Теперь они могут свободно интегрировать дополняющие друг друга продукты в свои ИТ-инфраструктуры, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности с первых секунд запуска компьютеров.

Список совместимого оборудования с СДЗ ПР Dallas Lock

Ноутбуки: Kvadra LE14U v.1.2.

Список совместимого оборудования с СДЗ УБ Dallas Lock

Ноутбуки: Kvadra LE14U v.1.2.

Моноблоки: Kvadra A20 Gen. 1.1.

СДЗ ПР Dallas Lock – сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

СДЗ УБ Dallas Lock – сертифицированное ФСТЭК России решение уровня базовой системы ввода-вывода, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. СДЗ УБ Dallas Lock выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС).

Ноутбуки и моноблоки Kvadra – решения от российского производителя «Ядро Клиентские Системы». Производство, тестирование и отладка готовой продукции осуществляется на заводе «Ядро Фаб Дубна», расположенном в Подмосковье. Продукты внесены в реестр Минпромторга РФ.

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