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F6: мошенники используют фейковые инвестиционные ИИ-инструменты для обмана казахстанских инвесторов

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, сообщила об обнаружении новой схемы инвестиционного мошенничества, нацеленной на пользователей из Казахстана. Злоумышленники создают сайты несуществующих инвестиционных инструментов на базе искусственного интеллекта, один из которых имитирует новый ИИ-продукт казахстанского банка.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) F6 исследовали кампанию, в которой злоумышленники используют популярность технологий искусственного интеллекта для привлечения потенциальных жертв. Вместо традиционных обещаний быстрого заработка они предлагают инвестировать с помощью умных платформ, торговых алгоритмов и ботов, которые якобы самостоятельно совершают прибыльные сделки на финансовых рынках.

Специалисты F6 обнаружили 64 мошеннических ресурса, работающих по подобной схеме. Большинство из них ориентировано на русскоязычную аудиторию, также выявлены сайты, направленные на пользователей Казахстана, Польши и Болгарии. Около 80% ресурсов используют бренды ИТ-компаний, еще 18% — банков и 2% — социальных медиа.

Мошенники создают сайты, которые выглядят как инвестиционные платформы на базе ИИ, используют названия популярных сервисов или вымышленные бренды и предлагают пользователям автоматическую торговлю с гарантированной прибылью. Такие ресурсы могут обещать доход в сотни долларов или евро ежедневно.

В одной из выявленных схем злоумышленники продвигают несуществующую платформу, выдавая ее за новый продукт казахстанского банка. Для привлечения пользователей они используют фейковые новости с упоминанием известных брендов или государственных чиновников. После перехода на сайт пользователю предлагают пройти опрос, после чего с жертвой связываются мошенники.

Другой пример — фейковый чат-бот GPT Trade, который имитирует графики торговых операций и показывает якобы доступный заработок в 299 евро в день. Для завершения регистрации пользователю предлагают оставить номер телефона, а затем звонок поступает от оператора мошеннического колл-центра.

Далее злоумышленники действуют по стандартной схеме инвестиционного мошенничества: убеждают человека вложить деньги, а после первого перевода усиливают давление, предлагая увеличить сумму инвестиций. В результате жертва может потерять значительные средства.

Специалисты F6 установили, что мошенники активно продвигают свои сайты через поисковые системы. Фальшивые платформы могут попадать в результаты выдачи. Также для повышения доверия преступники создают поддельные отзывы, страницы независимых обзоров и фейковые СМИ.

В некоторых случаях такие публикации могут цитироваться ИИ-инструментами поисковых сервисов, что дополнительно повышает риск перехода пользователей на мошеннические ресурсы.

Более того, реклама инвест-ботов распространяется через поддельные новости: злоумышленники публикуют истории о знаменитостях и предпринимателях, которые якобы заработали состояние с помощью несуществующих инвестиционных платформ.

По данным F6 Digital Risk Protection, 86% выявленных ресурсов приходится на инвест-ботов, а 14% — на фальшивые сайты СМИ, которые перенаправляют пользователей на мошеннические платформы. В ходе исследования специалисты также зафиксировали использование технологии DeepFake на одном из ресурсов.

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