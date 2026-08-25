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МТС поможет обеспечить безопасность сотрудников Якутии на производстве

МТС запускает мониторинг концентрации производственных газов на предприятиях для обеспечения безопасности сотрудников. Технология предназначена для раннего обнаружения нежелательных примесей в воздухе с помощью специальных датчиков, что позволяет предотвращать угрозы жизни и здоровью людей в рабочих зонах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технически система построена на датчиках с набором сенсоров под конкретные виды газов, которые устанавливаются в местах возможного появления вредных веществ. Оборудование автоматически фиксирует превышение концентрации опасных газов и включает свето-звуковые сигналы, предупреждая сотрудников. Одновременно информация о событии передается в аналитическую систему МТС, которая запускает работу вентиляций, отсечных клапанов и других инженерных систем для предотвращения аварийных ситуаций. Это позволяет снизить концентрацию вредных веществ и нормализовать обстановку, минимизируя риски для персонала и снижая вероятность вынужденной остановки технологического процесса.

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Ранее «МТС Экология» уже анализировала влияние выбросов на населенные пункты за пределами санитарной зоны, то теперь система фокусируется на контроле состояния воздушной среды внутри помещений. Система мониторинга рабочей зоны взаимодействует с уже существующим решением по контролю выбросов в населенных пунктах. Благодаря объединению данных предприятия получают полную картину: что выбрасывается в атмосферу за пределы санитарной зоны и что происходит внутри цехов. Это дает возможность различать плановые технологические выбросы и аварийные утечки, быстро найти источник и сократить время диагностики. В итоге предприятие избегает простоя оборудования и связанных с этим затрат. Услуга ориентирована на предприятия различных отраслей, где требования к безопасности труда и экологической ответственности являются одними из приоритетных.

«Промышленный сектор Якутии опирается на масштабную добычу полезных ископаемых. Уверен, что данное решение окажется для этих предприятий особенно актуальным и стратегически значимым. Новый проект позволяет оценивать не только воздействие производств на экологию населенных пунктов, но и состояние воздушной среды непосредственно в цехах. Перечень отслеживаемых показателей здесь шире, поскольку мы имеем дело с прямым контактом персонала с вредными элементами. Оперативное выявление и ликвидация возможных выбросов сводят к минимуму угрозу здоровью работников и предотвращают остановку производственных процессов», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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